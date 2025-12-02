بوتين: موسكو لا تريد الحرب مع أوروبا لكن إذا بدأت فإن روسيا مستعدة لذلك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تريد الحرب مع أوروبا لكن إذا بدأت فإن روسيا مستعدة لذلك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأكد بوتين، أنه إذا بدأت أوروبا حربا مع روسيا فلن تجد موسكو من تتفاوض معه.

وتابع بوتين أن الخطة الأوروبية بشأن أوكرانيا غير مقبولة لروسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستوسع نطاق ضرباتها على الموانئ الأوكرانية والسفن التي ترسو فيها.

وقال بوتين: “أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”، مضيفا:" قد نعزل أوكرانيا عن البحر تماما إذا استمرت في القرصنة".