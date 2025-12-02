قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس
أخبار العالم

الكرملين : لقاء بوتين وويتكوف سيبدأ بعد نحو خمس ساعات

بوتين
بوتين
محمود نوفل

أكد المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه ليس لدى روسيا حوار مع الأوروبيين، مشيرا إلى انه إذا غاب الحوار غابت إمكانية فهم مواقف الأطراف.

وقال بيسكوف في بيان له : تتوقع روسيا أن تتمكن الهند والصين من حل القضايا المتبادلة للحفاظ على الاستقرار العالمي.

وأضاف بيسكوف: سيبدأ لقاء بوتين وويتكوف بعد نحو خمس ساعات. ونثمن عاليا جهود إدارة ترامب في حل الصراع الأوكراني. ومن المقرر أن يناقش بوتين وويتكوف في اجتماعهما التفاهم الذي توصلت إليه واشنطن وكييف بشأن التسوية.

وتابع بيسكوف: روسيا منفتحة على محادثات السلام، لكن عليها أن تحقق أهدافها المحددة في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وشدد بيسكوف على أن روسيا تريد حلا للصراع الأوكراني "لأجيال عديدة في المستقبل". و من الضرورة بمكان ضمان نظام أمني أوروبي شامل، وموسكو تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف.

وزاد بيسكوف: قضية تسليم أنظمة "إس-400" للدفاع الجوي تتصدر جدول الأعمال وسيتم مناقشتها خلال زيارة بوتين إلى نيودلهي.وصناعات الدفاع في روسيا تعمل بشكل جيد للغاية.

وختم  بيسكوف: روسيا زادت من حجم إنتاجها الدفاعي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا. و المجمع الصناعي العسكري الروسي لا يسمح فحسب بتلبية احتياجات الجيش الروسي في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، ولكنه أيضا يسمح بالعمل من أجل التصدير. والطائرة سوخوي-57 هي المقاتلة الأفضل في العالم.

