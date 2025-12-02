أكد المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه ليس لدى روسيا حوار مع الأوروبيين، مشيرا إلى انه إذا غاب الحوار غابت إمكانية فهم مواقف الأطراف.

وقال بيسكوف في بيان له : تتوقع روسيا أن تتمكن الهند والصين من حل القضايا المتبادلة للحفاظ على الاستقرار العالمي.

وأضاف بيسكوف: سيبدأ لقاء بوتين وويتكوف بعد نحو خمس ساعات. ونثمن عاليا جهود إدارة ترامب في حل الصراع الأوكراني. ومن المقرر أن يناقش بوتين وويتكوف في اجتماعهما التفاهم الذي توصلت إليه واشنطن وكييف بشأن التسوية.

وتابع بيسكوف: روسيا منفتحة على محادثات السلام، لكن عليها أن تحقق أهدافها المحددة في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وشدد بيسكوف على أن روسيا تريد حلا للصراع الأوكراني "لأجيال عديدة في المستقبل". و من الضرورة بمكان ضمان نظام أمني أوروبي شامل، وموسكو تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف.

وزاد بيسكوف: قضية تسليم أنظمة "إس-400" للدفاع الجوي تتصدر جدول الأعمال وسيتم مناقشتها خلال زيارة بوتين إلى نيودلهي.وصناعات الدفاع في روسيا تعمل بشكل جيد للغاية.

وختم بيسكوف: روسيا زادت من حجم إنتاجها الدفاعي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا. و المجمع الصناعي العسكري الروسي لا يسمح فحسب بتلبية احتياجات الجيش الروسي في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، ولكنه أيضا يسمح بالعمل من أجل التصدير. والطائرة سوخوي-57 هي المقاتلة الأفضل في العالم.