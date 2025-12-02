عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين

أعلن مصدر بمترو الأنفاق، عن عطل فني ضرب الخط الثاني مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر إن الخط الثاني للمترو تعرض لعطل فني أثر على الخدمة، موضحا أن العطل الفني جاء نتيجة فصل في التيار الكهربائي عن المترو بشكل مؤقت ما أثر على حركة المترو في الاتجاهين على طول الخط.

ووفق المصدر، فقد تم الدفع بفرق الطوارئ والصيانة للتعامل مع العطل بشكل سريع.

وقال المصدر إن الفرق الفنية توجهت فورًا إلى موقع العطل للعمل على إصلاحه في أسرع وقت ممكن، مضيفًا أن حركة القطارات تسير حاليًا ببطء لضمان سلامة التشغيل إلى حين الانتهاء من الإصلاحات. وستعود الحركة إلى طبيعتها بصورة منتظمة على جميع محطات الخط الثاني فور إصلاح العطل، مع استمرار المتابعة لضمان استقرار التشغيل.