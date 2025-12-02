قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
تخلى عن جزء من مكاسبه.. تراجع سعر الذهب في الأسواق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين

حمادة خطاب

أعلن مصدر بمترو الأنفاق، عن عطل فني ضرب الخط الثاني مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر إن الخط الثاني للمترو تعرض لعطل فني أثر على الخدمة، موضحا أن العطل الفني جاء نتيجة فصل في التيار الكهربائي عن المترو بشكل مؤقت ما أثر على حركة المترو في الاتجاهين على طول الخط.

ووفق المصدر، فقد تم الدفع بفرق الطوارئ والصيانة للتعامل مع العطل بشكل سريع.

وقال المصدر إن الفرق الفنية توجهت فورًا إلى موقع العطل للعمل على إصلاحه في أسرع وقت ممكن، مضيفًا أن حركة القطارات تسير حاليًا ببطء لضمان سلامة التشغيل إلى حين الانتهاء من الإصلاحات. وستعود الحركة إلى طبيعتها بصورة منتظمة على جميع محطات الخط الثاني فور إصلاح العطل، مع استمرار المتابعة لضمان استقرار التشغيل.

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

 Tiggo 9

