الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
انتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة
الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين: الاحتلال يعوق إعادة بناء المنظومة التعليمية في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لاعب منتخب الكويت السابق: طولان لم يدرس منتخبنا بالشكل الكافي قبل المباراة

منار نور

أكد عادل المشري، لاعب منتخب الكويت السابق، احترامه الكبير للمدرب حلمي طولان، موضحًا أنه يعتبر نفسه "أقل من تلميذ" أمام الخبرات الواسعة التي يمتلكها مدرب منتخب مصر. 

وأعرب المشري عن تقديره للجهود الفنية التي يقدمها طولان مع المنتخب، رغم الانتقادات التي وُجهت لأداء الفريق في مباراته الأخيرة أمام الكويت.


وأوضح المشري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج أوضة اللبس على قناة النهار، أن المنتخب المصري يضم عناصر مميزة تمتلك خبرات واسعة، من بينهم عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، بالإضافة إلى غنام محمد الذي قدم مردودًا قويًا خلال المباراة. وأشار إلى أن هذه المجموعة تمنح المنتخب قدرة كبيرة على التحكم في مجريات اللعب وخلق تهديد هجومي مستمر.


وأضاف أن منتخب الكويت يمر حاليًا بمرحلة بناء جيل جديد من اللاعبين، وهو ما يتطلب وقتًا أطول لتطوير الأداء وترسيخ الأفكار التكتيكية. ورأى المشري أن طولان لم يتمكن من دراسة المنتخب الكويتي بالشكل الأمثل قبل اللقاء، ما حال دون استغلال بعض نقاط القوة لدى الفريق.


وشدد لاعب الكويت السابق على أن ملاحظاته الفنية لا تهدف إلى التقليل من إمكانيات مدرب منتخب مصر، بل تُعبّر عن وجهة نظر مهنية، مؤكدًا أن المنتخب الكويتي لم يحصل على التقدير الكافي بعد المباراة، خاصة فيما يتعلق بجهود اللاعبين الشباب وأدائهم في مواجهة الضغط الهجومي المصري.
وأشار المشري إلى أن الخبرات الفنية موجودة لدى المنتخبين، إلا أن دراسة الخصم بعمق تبقى عاملًا رئيسيًا يميز المنتخبات الكبرى، معتبرًا أن مثل هذه التحليلات تسهم في رفع مستوى الأداء في المواجهات المقبلة.
واختتم المشري حديثه بالتأكيد على احترامه الكامل لحلمي طولان، متمنيًا استمرار التجارب الفنية المفيدة لمنتخب الكويت، وتحسن النتائج تدريجيًا مع تطور الجيل الجديد، مع الحفاظ على روح المنافسة والإصرار على التقدم.

