ليه مش بنصدر الكلاب للخارج.. الأطباء البيطريين ترد

أكد الدكتور أحمد البنداري وكيل الأطباء البيطريين، أن هناك عدد كبير من الكلاب الضالة في الشوارع، وذلك بسبب عدم التخلص من الكلاب الشرسة منذ عام 2011.

وأضاف وكيل الأطباء البيطريين، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، أن التخلص من الكلاب الضالة الشرسة يتم وفق قوانين، وأن هذا الأمر يحدث في جميع دول العالم وليس في مصر فقط.

الكلاب الضالة

ولفت إلى أن الكلاب الضالة يجب أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية، لكن الآن نجد الكلاب موجودة بين المواطنين، وأنه يجب أن يكون هناك مكان لإيواء الكلاب، وأن المواطن حالة رغبته في الحصول على كلب يذهب ويحصل عليه.

وردا على سؤال " ليه مش بنصدر الكلاب للخارج ويتم تحويل المشكلة والازمة لـ أمر به عائد ونفع" وقال إنه لا يوجد قانون لذلك، وأن حل الازمة يكون لـ عمل مراكز إيواء وبعد ذلك يتم تطيعم الكلاب حتى لا يحدث إنجاب، وأنه في حالة البدء في هذا الأمر نحتاج لمدة تصل لـ 10 سنوات.