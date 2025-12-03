قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
وزير الصحة يبحث مع وفد سعودي توطين تصنيع الدواء وتوسيع البرامج الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ليه مش بنصدر الكلاب للخارج.. الأطباء البيطريين ترد

الدكتور أحمد البنداري
الدكتور أحمد البنداري
البهى عمرو

أكد الدكتور أحمد البنداري وكيل الأطباء البيطريين، أن هناك عدد كبير من الكلاب الضالة في الشوارع، وذلك بسبب عدم التخلص من الكلاب الشرسة منذ عام 2011.

وأضاف وكيل الأطباء البيطريين، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، أن التخلص من الكلاب الضالة الشرسة يتم وفق قوانين، وأن هذا الأمر يحدث في جميع دول العالم وليس في مصر فقط.

الكلاب الضالة

 

ولفت إلى أن الكلاب الضالة يجب أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية، لكن الآن نجد الكلاب موجودة بين المواطنين، وأنه يجب أن يكون هناك مكان لإيواء الكلاب، وأن المواطن حالة رغبته في الحصول على كلب يذهب ويحصل عليه.

وردا على سؤال " ليه مش بنصدر الكلاب للخارج ويتم تحويل المشكلة والازمة لـ أمر به عائد ونفع" وقال إنه لا يوجد قانون لذلك، وأن حل الازمة يكون لـ عمل مراكز إيواء وبعد ذلك يتم تطيعم الكلاب حتى لا يحدث إنجاب، وأنه في حالة البدء في هذا الأمر نحتاج لمدة تصل لـ 10 سنوات.

الأطباء البيطريين الأطباء الكلاب الضالة الكلاب الشرسة

بالصور

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

فيديو

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

