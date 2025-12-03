غدا.. البروفة النهائية لحفل الافتتاح بطولة إفريقيا لسيدات السلة بالأهلي

تشهد اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات، برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي غدًا الخميس، البروفة الأخيرة لحفل الافتتاح، المقرر إقامته مساء الجمعة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، وذلك للاطمئنان على جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية قبل انطلاق البطولة التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.



وتشهد النسخة الحالية مشاركة واسعة من أبرز أندية القارة، وهي:

الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي – CNSS الكونغو الديموقراطية – بريف هارتس من مالاوي.



وتأتي استضافة الأهلي لهذه البطولة استمرارًا لدوره في دعم البطولات القارية، وتوفير أعلى معايير التنظيم بما يليق بالرياضة المصرية والإفريقية، وبما يعكس قدرة النادي على احتضان الفعاليات الكبرى بصورة مشرفة.