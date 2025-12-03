إعادة الانتخابات في ثلاث دوائر ضمن المرحلة الأولى في انتخابات النواب بالفيوم

قال رمضان فتحي، مراسل قناة إكسترا نيوز من محافظة الفيوم، إن المحافظة تشهد اليوم إعادة الانتخابات في ثلاث دوائر ضمن المرحلة الأولى، وذلك بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج الجولة الأولى في دائرتين، هما:

الدائرة الأولى: ومقرها مدينة الفيوم

الدائرة الرابعة: وتشمل أبشواي – يوسف الصديق – الشواشنة

فيما تُجرى الإعادة في الدائرة الثانية (إطسا) بين أعلى المرشحين حصولًا على الأصوات، دون إلغاء نتائج الجولة السابقة.

الدائرة الثانية بإطسا… إعادة محتدمة بين أربعة مرشحين

وأوضح فتحي أن الدائرة الثانية – مركز شرطة إطسا تشهد جولة إعادة بين أربعة مرشحين كانوا الأكثر حصولًا على الأصوات في الجولة الأولى، للتنافس على مقعدين فرديين.

وأشار إلى أن هذه الدائرة تُعد حالة خاصة، إذ إنها لم تُلغ نتائجها، لكنها تخوض إعادة استثنائية تشبه ما وصفه بـ «الدائرة رقم 20» على مستوى الجمهورية.

الدائرة الأولى بالفيوم… عودة 18 مرشحًا للمنافسة على 3 مقاعد

أكد مراسل إكسترا نيوز أن الدائرة الأولى بالفيوم تشهد سباقًا كبيرًا بعد عودة جميع المرشحين الـ18 الذين خاضوا الجولة الأولى، للمنافسة مرة أخرى على 3 مقاعد.

وأوضح أن هذا العدد يضم:

7 مرشحين حزبيين

11 مرشحًا مستقلًا

مشيرًا إلى أن قرار الإلغاء أعاد المشهد إلى نقطة البداية، ما يجعل المنافسة شديدة ومرتبطة بالكتل التصويتية الكبيرة داخل المدينة والقرى التابعة لها.

الدائرة الرابعة (أبشواي – يوسف الصديق – الشواشنة)… تنافس بين 6 مرشحين على مقعدين

وأضاف فتحي أن الدائرة الرابعة تشهد تنافسًا متوازنًا بين 6 مرشحين على مقعدين فرديين، نصفهم ينتمي لأحزاب سياسية بينما النصف الآخر مستقلون، ما يجعل المشهد متنوعًا ومفتوحًا على احتمالات مختلفة.

كتلة تصويتية تتجاوز مليونًا ونصف المليون ناخب

وأشار مراسل القناة إلى أن الدوائر الثلاث التي تُعاد فيها الانتخابات بالفيوم تضم كتلة تصويتية ضخمة تتجاوز مليونًا ونصف المليون ناخب، من إجمالي ما يقرب من مليونين و250 ألف ناخب مقيدين في الدوائر الأربع بالمحافظة، ما يعكس حجم المنافسة المرتقبة ودور المشاركة الشعبية في حسم النتائج.

الدائرة الثالثة خارج السباق بعد حكم قضائي بإلغاء الانتخابات

وأوضح فتحي أن الدائرة الثالثة (طامية – سنورس – سنهور القبلية والبحرية) كان من المقرر أن تخوض الإعادة إلى جانب دائرة إطسا، إلا أن حكمًا صادرًا عن المحكمة الإدارية العليا قضى بإلغاء الانتخابات بها بالكامل، وهو ما استبعدها من جولة الإعادة الحالية.

ختام: الفيوم في قلب المشهد الانتخابي

واختتم مراسل إكسترا نيوز حديثه بالتأكيد على أن الفيوم باتت واحدة من أكثر المحافظات حيوية في هذه المرحلة الانتخابية، نظرًا لتعدد الدوائر التي تُعاد فيها الانتخابات، وتنوع الانتماءات الحزبية والمستقلة، واتساع الكتلة التصويتية، ما يجعل نتائجها محل ترقب واسع خلال الساعات والأيام المقبلة.