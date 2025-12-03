تجديد إيفاد الشيخ حامد خليفة إبراهيم عيسوي إلى جمهورية السنغال

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد إيفاد الشيخ حامد خليفة إبراهيم عيسوي - إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة؛ للعمل بمعهد الوحدة للدراسات الإسلامية، دكار - جمهورية السنغال، لعام ثانٍ اعتبارًا من 2026/1/1م.

كما أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين الذين يحق لهم دخول الاختبار التحريري المركزي لمسابقة مرافقة بعثة الحج لعام (١٤٤٧ هـ / ٢٠٢٦ م)، والمقرر عقده بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

ويشمل الاختبار موضوعين رئيسيين هما: حفظ القرآن الكريم وفقه الحج، ولن يُسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل والمؤهل الأعلى (إن وجد) مع الاطلاع على الأصل.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استبعاد أي متقدم يثبت عدم انطباق شروط الإعلان عليه في أي مرحلة من مراحل الاختبارات المقررة.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود وزارة الأوقاف لتنظيم المسابقة وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة في اختيار المرافقين لبعثة الحج.

للاطلاع على الأسماء اضغط هنا