إعلان نتائج بطولة الرماية للجامعات والمعاهد العليا دورة الشهيد الرفاعي الـ53

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بطولة الرماية للجامعات والمعاهد العليا المصرية بالتعاون مع جامعة قناة السويس، والتي أقيمت بنادي الدنفاه بمدينة الإسماعيلية، برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف كل من الدكتور أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

بطولة دوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية

وأقيمت فعاليات بطولة الرماية (طلبة وطالبات) ضمن فعاليات بطولة دوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية بحضور الدكتور أحمد كامل السكرتير العام للاتحاد، بمشاركة عدد (١٥) جامعة بإجمالي (٧٣) طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وأسفرت نتائج الترتيب النهائي للبطولة عن الآتي:

** مسدس طالبات:

-الطالبة: جومانا حاتم فوزي، جامعة مصر الدولية

- الطالبة: يارا عصام سيد، جامعة قنا

- الطالبة: فريدة محمد عيد، التعليم العالي

** بندقية طالبات:

-الطالبة: ريماس وليد محمد، جامعة المستقبل

-الطالبة: فاطمة هشام فضة، جامعة طنطا

-الطالبة: جنى محمد إسماعيل، جامعة الإسماعيلية الأهلية

** مسدس طلبة:

-الطالب: عمر محمد سيف، جامعة الجلالة

- الطالب: كريم أحمد إسماعيل، جامعة حلوان

-الطالب: عبد الرحمن يحيى، جامعة القاهرة

** بندقية طلبة:

- الطالب: محمد مصطفى أحمد، جامعة النيل

-الطالب: محمد أمجد محمد، جامعة عين شمس

- الطالب: مجدي محمد حافظ، جامعة سيناء