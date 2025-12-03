قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أخبار البلد

إعلان نتائج بطولة الرماية للجامعات والمعاهد العليا دورة الشهيد الرفاعي الـ53

بطولة الرماية
بطولة الرماية
نهلة الشربيني

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بطولة الرماية للجامعات والمعاهد العليا المصرية بالتعاون مع جامعة قناة السويس، والتي أقيمت بنادي الدنفاه بمدينة الإسماعيلية، برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف كل من الدكتور أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

بطولة دوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية 

وأقيمت فعاليات بطولة الرماية (طلبة وطالبات) ضمن فعاليات بطولة دوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية بحضور الدكتور أحمد كامل السكرتير العام للاتحاد، بمشاركة عدد (١٥) جامعة بإجمالي (٧٣) طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وأسفرت نتائج الترتيب النهائي للبطولة عن الآتي:

** مسدس  طالبات:

-الطالبة: جومانا حاتم فوزي، جامعة مصر الدولية 

 - الطالبة: يارا عصام سيد، جامعة قنا 

 - الطالبة: فريدة محمد عيد، التعليم العالي

** بندقية طالبات:

-الطالبة: ريماس وليد محمد، جامعة المستقبل 

-الطالبة: فاطمة هشام فضة، جامعة طنطا 

-الطالبة: جنى محمد إسماعيل، جامعة الإسماعيلية الأهلية

** مسدس طلبة: 

-الطالب: عمر محمد سيف، جامعة الجلالة 

 - الطالب: كريم أحمد إسماعيل، جامعة حلوان 

-الطالب: عبد الرحمن يحيى، جامعة القاهرة

** بندقية طلبة:

 - الطالب: محمد مصطفى أحمد، جامعة النيل 

-الطالب: محمد أمجد محمد، جامعة عين شمس 

 - الطالب: مجدي محمد حافظ، جامعة سيناء

