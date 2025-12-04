الحق اشتري .. بخصم كبير سماعات جالاكسي بودز كور اليك التفاصيل

أطلقت أحدى المتاجر الألكترونية عرضًا ترويجيًا مميزًا على سماعات سامسونج جالاكسي بودز كور فخلال هذه الفترة، يمكنك الحصول على هذه السماعات اللاسلكية (TWS) والتي تأتي بالعديد من الميزات وبسعر 2999 روبية هندية فقط.

سماعات جالاكسي بودز كور

تأتي سماعات سامسونج جالاكسي بودز كور، بسعرها الرسمي 9,999 روبية هندية، معروضة بالفعل بخصم هائل بنسبة 61%، مما يخفض سعرها إلى 3,899 روبية هندية ولكن العرض لا يتوقف عند هذا الحد ولفترة محدودة، يمكن للمتسوقين استخدام قسيمة إضافية مباشرةً لتوفير 900 روبية هندية إضافية فورًا ويمكن بدمج نسبة الخصم مع هذه القسيمة الإضافية، أن ينخفض ​​السعر النهائي الفعلي إلى 2,999 روبية هندية فقط.

سماعات جالاكسي بودز كور

ميزات سماعات Galaxy Buds Core

أما عن أبرز ميزات سماعات Galaxy Buds Core فهي تأتي بسعر منخفض للغاية، لتقدم سماعات Galaxy Buds Core قيمة استثنائية فهي تأتي بالعديد من الميزات المتوفرة عادةً في الطرز الأغلى بكثير

وتأتي السماعات بميزة إلغاء الضوضاء النشط ويعد أفضل ما يميز هذه السماعات. عزل الضوضاء الخارجي الاستمتاع بصوتك دون أي تشتيت، كما تعد مثالية للتنقلات أو البيئات الصاخبة.

أما عن عمر البطارية فهي توفر ما يصل إلى 32 ساعة من إجمالي وقت التشغيل مع علبة الشحن مع تصنيف IP54.

يُعد هذا العرض فرصة رائعة لشراء سماعات Galaxy ذات الميزات المتطورة مثل ANC وإعداد 6 ميكروفونات مقابل أقل من 3000 روبية.