قرب التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات “تحيا مصر 1” بميناء دمياط

استقبل اللواء بحري أ.ح طارق عدلي رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد التحالف المسؤول عن تشغيل المحطة والمكوّن من ممثلي شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والخط الملاحي العالمي هاباج لويد، في إطار الاستعدادات الجارية لقرب التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات تحيا مصر 1.

جاء الاجتماع بحضور العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار واللواء بحري رفعت المارديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق والدكتور علاء كحلة رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والاستاذ محمد القزاز كبير أخصائيين وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية لجمارك دمياط وعلى رأسهم أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية .

وتناول الاجتماع التنسيقي استعراض أحدث ما تم تنفيذه من إجراءات فنية وتشغيلية داخل المحطة الجديدة، بما في ذلك جاهزية الأرصفة والمعدات، وخطط توزيع الكوادر المتخصصة لضمان انطلاق عمليات الشحن والتفريغ فور بدء التشغيل الرسمي بكفاءة .

وبحث الحضور منظومة العمل المتكاملة مع مراجعة الإجراءات التنظيمية واللوجستية والجمركية ، وآليات الربط مع باقي الجهات داخل الميناء وعلى رأسها الجمارك بما يضمن سرعة إنهاء الخدمات وتقليل زمن المكوث، إلى جانب مناقشة ترتيبات السلامة البحرية وخطط التأمين الملاحي المعتمدة.

وأكد رئيس هيئة ميناء دمياط الحرص على التنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات الصلة بتوفير كل متطلبات التشغيل وفق أعلى معايير الكفاءة، مشيرًا إلى أن تشغيل محطة تحيا مصر 1 يمثل خطوة محورية ضمن خطة الدولة لتعزيز قدرات الموانئ المصرية وزيادة تنافسيتها على خريطة النقل البحري العالمي.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة من اللقاءات التنسيقية التي تهدف إلى التأكد من تمام الجاهزية لقرب الافتتاح التجريبي للمحطة الجديدة.