الوطنية للانتخابات: التصدي الفوري لشكاوى اليوم الأول للاقتراع في الدوائر المُلغاة من انتخابات النواب

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي الهيئة لـ 53 شكوى من المواطنين و13 شكوى من الأحزاب السياسية، على مدى اليوم الأول للاقتراع في إعادة الإجراءات وكذا جولة الإعادة، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى على المقاعد الفردية في 20 دائرة انتخابية، مشيرا إلى أن الشكاوى التي ثبت صحتها بعد الفحص والتحقيق، لم تؤثر في سير الاقتراع أو سلامته، وأنه جرى التصدي الفوري لوقائعها وإزالة أسبابها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها أمام النيابة العامة.

وأوضح المستشار أحمد بنداري - في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء- أن شكاوى المواطنين جاءت موزعة على النحو التالي: 14 شكوى حول أعمال توجيه الناخبين، و11 شكوى حول عدم السماح لمندوبي ووكلاء المرشحين من الدخول للجان الاقتراع، و9 شكاوى حول تأخير لجان الاقتراع في بدء العمل وعدم مساعدة الناخبين، و7 شكاوى لوقائع ازدحام بداخل عدد من لجان الاقتراع، و7 شكاوى حول وقائع تتعلق بتقديم رشاوى انتخابية، و3 شكاوى حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية، وشكويان حول عدم الإدراج بقاعدة بيانات الناخبين.

وأضاف أن الشكاوى المقدمة من الأحزاب السياسية تضمنت شكاوى من حزب "الجبهة الوطنية" حول عدم فتح لجنتي اقتراع، وعدم السماح بدخول المندوبين والوكلاء عن المرشحين بلجنة أخرى، مشيرا إلى أنه جرى فحص الشكويين وتبين عدم صحتهما وأن اللجنتين محل الشكوى الأولى كانتا منتظمتين في العمل واستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، بينما اللجنة الثالثة تبين وجود عدد من مندوبي المرشحين بداخلها.

وتابع المستشار بنداري أن حزب "الجبهة الوطنية" تقدم بشكوى أخرى مفادها أن إحدى لجان الاقتراع بها نقص في أوراق كشف الناخبين المقيدين أمامها، مشيرا إلى أنه تبين صحة الشكوى ، واستكمال كشف الناخبين على وجه السرعة.



وقال المستشار بنداري إن حزب "العدل" تقدم بشكوى حول وجود أحد الأشخاص في محيط مركز انتخابي ضمن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة، ويقوم بتوزيع بطاقات لحث الناخبين على انتخاب مرشح بعينه، لافتا إلى أنه جرى إخطار الشرطة والتي ألقت القبض فورا على الشخص وحررت المحضر اللازم إزاء الواقعة.

وتابع قائلا إن حزب "الجيل الديمقراطي" تقدم بشكوى مفادها وجود خيمة خارج مقر لمركز انتخابي بمنطقة إمبابة، حيث يوزع القائمون عليها رشاوى انتخابية على الناخبين لحثهم على انتخاب مرشح معين، مؤكدا أنه تم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة بمعرفة الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن حزب "الشعب الجمهوري" تقدم بشكوى حول وجود دعاية بالطريق المؤدي إلى أحد المراكز الانتخابية، لافتا إلى أنه تم التحقق من صحة الشكوى والتوجيه الفورى بإزالة كافة مظاهر الدعاية خارج المركز الانتخابي.

وذكر أن حزب "العدل" تقدم بشكوى حول تعطيل سير الاقتراع داخل إحدى اللجان، مشيرا إلى أنه تم مباشرة التحقيق في الواقعة وتبين عدم صحتها.

وأكد المستشار أحمد بنداري أن جميع الشكاوى التي تلقتها الهيئة الوطنية للانتخابات، تم التحقيق فيها وفحصها بعناية والتعامل بجدية كاملة.

وأجرى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات لقاءات مباشرة عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات السبع التي يُجرى بها الاقتراع، حيث أكدوا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام شديد ودون أية خروقات من شأنها عرقلة عملية الاقتراع أو إفساد المشهد الانتخابي، مشيرين إلى أن عددا من مقار المراكز الانتخابية شهدت اليوم إقبالا كبيرا من الناخبين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

واستعرض رؤساء لجان المتابعة الشكاوى والخروقات الانتخابية التي قاموا برصدها على مدى اليوم الانتخابي، حيث تبين أن أحد الناخبين في الجيزة حاول تصوير بطاقة الاقتراع بهاتفه المحمول، وتم تحرير المحضر اللازم إزاء الواقعة، إلى جانب شكوى أخرى بذات المحافظة من أحد المرشحين حول توجيه بعض المرشحين المنافسين له للناخبين للتصويت على نحو معين ودفع مبالغ مالية لهم، حيث جرى تحرير المحضر اللازم بمعرفة الشرطة حول الواقعة.

وأشاروا إلى أنه في الإسكندرية قُدمت شكوى واحدة شفاهة من مندوب أحد المرشحين والذي أفاد بوجود بعض أعمال الدعاية الانتخابية خارج مقر المركز الانتخابي، حيث تم التأكد من عدم صحة الواقعة بعد تكليف الجهات الأمنية بسرعة التحقيق فيها.

وأضافوا أنه في البحيرة جرى رصد عدد 13 مخالفة انتخابية، من بينهم 9 مخالفات خارج مقار بعض المراكز الانتخابية حول توجيه الناخبين للتصويت على نحو معين، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالة كافة تلك الوقائع إلى النيابة العامة، إلى جانب مخالفة تتمثل في ضبط أحد الأشخاص بحوزته مبالغ مالية تُستخدم على سبيل الرشاوى الانتخابية وحث الناخبين على الاقتراع على نحو معين، حيث جرى ضبطه بمعرفة الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، إلى جانب ضبط أحد الناخبين وبحوزته صورة ضوئية لبطاقة اقتراع لا تخص هذه الجولة الانتخابية، وجرى تحرير محضر أمام الشرطة حول الواقعة، بالإضافة إلى قيام أحد المرشحين بتصوير لجنة فرعية والزعم، خلافا للحقيقة، بقيام رئيس اللجنة بتركها، وذلك في ذات التوقيت الذي كان رئيس اللجنة يقوم فيه بأداء صلاة المغرب أمام مدخل اللجنة.

وقالوا إنه في سوهاج تم ضبط بعض الأشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية بمعرفة الشرطة خارج مقار عدد من المراكز الانتخابية، حيث تبين أن تلك المبالغ كانت ستُستخدم لتوزيعها لحث الناخبين على انتخاب مرشحين بعينهم، وأنه تم ضبط الواقعة وتحرير المحاضر الشرطية اللازمة.



وأضافوا أنه في دوائر محافظتي قنا والفيوم، تم رصد وقائع محدودة حول توجيه الناخبين للتصويت على نحو معين خارج مقار بعض المراكز الانتخابية، حيث تم ضبطهم بمعرفة الشرطة وتحرير المحاضر اللازمة.



من ناحية أخرى، وجّه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة بمناسبة حلول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يُصادف 3 ديسمبر من كل عام، مشيرا إلى تقدم الهيئة الوطنية للانتخابات لأبناء مصر من ذوي الهمم، بكل الشكر والتقدير على حرصهم على المشاركة الإيجابية والفاعلة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وما تشهده انتخابات مجلس النواب من مشاركة لافتة من الناخبين ذوي الهمم وحرصا كبيرا منهم على المشاركة في عملية الاقتراع.



وأضاف:" هذه المشاركة والمشاهد الوطنية من هذه الفئة المُقدرة من أبناء مصر، تبعث على الفخر والاعتزاز، وتعكس نجاح الجهود التي اضطلعت بها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".



واختتم المستشار أحمد بنداري كلمته قائلا:"تعاود الهيئة الوطنية للانتخابات التأكيد أنها لن تدخر جهدا في سبيل التيسير على الناخبين عموما، وأبناء مصر من ذوي الهمم على وجه الخصوص، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة السياسية الفاعلة، تطبيقا لأحكام الدستور والقانون، وبما يساهم في إشراكهم بصورة حقيقية في مجال العمل السياسي عبر الانتخابات".