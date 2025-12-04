انتعاش ملحوظ في حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم مع تزايد الرحلات الأوروبية

يشهد مطار مرسى علم الدولي اليوم، الخميس، حالة من النشاط الملحوظ، مع استمرار تدفق الرحلات الجوية القادمة من القارة الأوروبية، ما يعكس الجاذبية المتنامية للمدينة كوجهة سياحية مفضلة خلال هذا الموسم.

وبحسب ما أفادت به مصادر داخل المطار، يُنتظر وصول 19 رحلة دولية خلال اليوم، الخميس، تتصدرها الرحلات الألمانية التي تشكّل النصيب الأكبر، بالإضافة إلى رحلات أخرى قادمة من إيطاليا والنمسا وهولندا، في مؤشر يعكس تنوع الأسواق السياحية المرتادة لمدن البحر الأحمر.

وتأتي حركة اليوم ضمن جدول أسبوعي مزدحم يستمر منذ السبت الماضي وحتى غد، الجمعة، إذ يُتوقّع أن يصل إجمالي الرحلات إلى نحو 135 رحلة دولية خلال أسبوع واحد فقط، قادمة من 12 دولة أوروبية، من بينها بولندا والتشيك وبلجيكا، بجانب الدول التي تشغّل خطوطًا منتظمة نحو المطار.

هذا التدفق المتواصل يعززه الارتفاع الواضح في نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم، التي تواصل استقطاب المزيد من السائحين، مستفيدة من تنوع برامج الرحلات، وتحسن الطقس، وارتفاع الطلب على المقاصد الشاطئية المصرية.

وأكد مسئولو قطاع السياحة أن هذا الزخم يعكس قوة السوق الأوروبية وتزايد ثقة شركات الطيران ومنظمي الرحلات في الوجهة المصرية، إلى جانب نتائج الجهود المستمرة للترويج السياحي وتنويع الأسواق.