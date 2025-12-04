كيروش مدرب عمان: كسبت المغرب مرتين ولن نعتمد على الماضي

علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب عمان على مباراة فريقه أمام نظيره منتخب المغرب غدا الجمعة في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

وقال البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب عمان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المغرب: فزت مرتين كمدرب على المنتخب المغربي، لكن نحن لا نفوز بالماضي وإنما عبر إعداد فريق قوي وتحضيره جيدا للفوز.

أضاف كيروش: نحن نحترم المنتخب المغربي الذي يضم لاعبين جيدين، وهدفي غدًا ليس مجرد حصد ثلاث نقاط وإنما بلوغ المستوى الأمثل للمنتخب العماني.

واختتم كيروش تصريحاته قائلا: أنا أحب كرة القدم منذ أن كنت في التاسعة من عمري، وكرة القدم رياضة الأخطاء، لكن لا بد أن نكون عادلين ومنصفين عندما نخطئ.

موعد مباراة المغرب وعمان

يلتقي مساء غد الجمعة منتخب المغرب مع نظيره منتخب عمان على ملعب استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العرب 2025.



وتنطلق مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب عمان فى ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غد الجمعة.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت المفتوحة مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب عمان مساء غد الجمعة فى ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.



منتخب المغرب بقيادة طارق السكتيوي يدخل اللقاء بهدف واحد وهو الفوز من أجل حسم تذكرة التأهل إلى دور الثمانية وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة 3-1.



فيما خسر منتخب عمان بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في الجولة الماضية فى بطولة كأس العرب بقطر 2025 أمام نظيره منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف.