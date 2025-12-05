جامعة الإسكندرية تحصد لقب الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا

حصدت جامعة الإسكندرية جائزة “الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا لعام 2025”، وذلك ضمن نتائج تصنيف UI GreenMetric World University Rankings 2025 التي أُعلنت اليوم 5 ديسمبر 2025 خلال الحفل الدولي الذي استضافته تايوان بمشاركة مئات الجامعات من مختلف دول العالم.

وتسلّم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، شهادة التتويج الدولية افتراضيًا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي حققتها الجامعة في تطبيق معايير الاستدامة العالمية، وجهودها المستمرة في بناء بيئة جامعية خضراء عبر مشروعات التحول للطاقة النظيفة وتبني سياسات صديقة للبيئة داخل الحرم الجامعي.

وأشار إلى أن هذا التتويج الدولي يأتي ثمرة عمل جماعي وتكامل مؤسسي ناجح داخل الجامعة، ودليلًا على فعالية خطتها الاستراتيجية في تعزيز التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية وترسيخ ريادتها الأفريقية.

من جانبها، أكدت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا الفوز يمثل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة نحو التميز والريادة العالمية في مجالات البيئة والاستدامة، ويجسد جهودها الدؤوبة في تطوير سياسات تراعي متطلبات البيئة، ودعم مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر في الجامعة ومشروعات التحول الأخضر مع الصناعة ومنها مشروعها الكبير مع ثلاث شركات صناعية كبري لإنتاج جرين أمونيا من الهيدروجين الأخضر.

كما أشاد فريق تصنيف UI GreenMetric بالتطور الملحوظ الذي حققته جامعة الإسكندرية في مختلف محاور الاستدامة، معتبرين هذا التقدّم نموذجًا ملهمًا للجامعات الأفريقية والعربية.