قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سهير المرشدي: حنان مطاوع تستحق الاوسكار l خاص
بعد منع الأعيرة النارية.. أهالى قنا يحتفلون بفوز مرشحيهم بجريد النخيل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسكندرية تحصد لقب الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا

صورة من نتيجة الجائزة
صورة من نتيجة الجائزة
أحمد بسيوني

حصدت جامعة الإسكندرية جائزة “الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا لعام 2025”، وذلك ضمن نتائج تصنيف UI GreenMetric World University Rankings 2025 التي أُعلنت اليوم 5 ديسمبر 2025 خلال الحفل الدولي الذي استضافته تايوان بمشاركة مئات الجامعات من مختلف دول العالم.

وتسلّم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، شهادة التتويج الدولية افتراضيًا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي حققتها الجامعة في تطبيق معايير الاستدامة العالمية، وجهودها المستمرة في بناء بيئة جامعية خضراء عبر مشروعات التحول للطاقة النظيفة وتبني سياسات صديقة للبيئة داخل الحرم الجامعي.

وأشار إلى أن هذا التتويج الدولي يأتي ثمرة عمل جماعي وتكامل مؤسسي ناجح داخل الجامعة، ودليلًا على فعالية خطتها الاستراتيجية في تعزيز التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية وترسيخ ريادتها الأفريقية.

من جانبها، أكدت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا الفوز يمثل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة نحو التميز والريادة العالمية في مجالات البيئة والاستدامة، ويجسد جهودها الدؤوبة في تطوير سياسات تراعي متطلبات البيئة، ودعم مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر في الجامعة ومشروعات التحول الأخضر مع  الصناعة ومنها مشروعها الكبير مع ثلاث شركات صناعية كبري لإنتاج جرين أمونيا من الهيدروجين الأخضر.

كما أشاد فريق تصنيف UI GreenMetric بالتطور الملحوظ الذي حققته جامعة الإسكندرية في مختلف محاور الاستدامة، معتبرين هذا التقدّم نموذجًا ملهمًا للجامعات الأفريقية والعربية.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية إفريقيا الجامعة الأكثر استدامة قنصوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في تعاملات اليوم الجمعة 5-12-2025

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف ينعى ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في إندونيسيا

وزير الأوقاف ينعى ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في إندونيسيا

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: من توكّل على الله كفاه كل ما أهمّه

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد السيدة زينب

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد السيدة زينب

بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد