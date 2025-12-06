نتفليكس تستحوذ على وارنر براذرز ديسكفري في صفقة تاريخية بـ72 مليار دولار

أعلنت نتفليكس، يوم الجمعة، توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على حصص من شركة وارنر براذرز ديسكفري، ما يضع حدًا لمعركة عروض استحواذ شهدت تنافسًا بين باراماونت سكاي دانس وكومكاست على أصول الشركة.

وتشمل الصفقة مزيجًا من النقد والأسهم، وتُقدر بقيمة 27.75 دولارًا للسهم الواحد في وارنر براذرز ديسكفري، وفقًا لبيان الشركتين، لترتفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 72 مليار دولار، مع قيمة مؤسسية قُدرت بنحو 82.7 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق، ستستحوذ نتفليكس على استوديو الأفلام وخدمة البث التابعة لوارنر براذرز ديسكفري HBO Max، فيما تمضي وارنر براذرز ديسكفري قدمًا في خطتها المعلنة سابقًا لفصلها عن ديسكفري جلوبال، والتي تشمل محفظتها الواسعة من قنوات التلفزيون المدفوع مثل TNT وCNN.

وتجمع الصفقة بين عملاق البث نتفليكس واستوديو الأفلام العريق وارنر براذرز، المعروف بمكتبته التي تضم أعمالًا كلاسيكية مثل "ساحر أوز" وسلسلة هاري بوتر وعالم دي سي كوميكس، إلى جانب محتوى HBO Max، بما يشمله من مسلسلات شهيرة مثل "ذا سوبرانو" و*"صراع العروش"*.

وقال تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس، في بيان: "لطالما كانت مهمتنا ترفيه العالم". وأضاف: "من خلال الجمع بين مكتبة وارنر براذرز الغنية — من الكلاسيكيات الخالدة مثل كازابلانكا والمواطن كين إلى الأعمال الحديثة واسعة الشعبية — وعناويننا التي صنعت ثقافة عالمية مثل أشياء غريبة ولعبة الحبار، سنقدم للجمهور خيارات أوسع ونُسهم في رسم ملامح الجيل القادم من سرد القصص".

ومن المتوقع إتمام الصفقة بعد إتمام فصل شبكات التلفزيون، وهو ما يُرجح حدوثه في الربع الثالث من 2026، على أن تُنجز عملية الاستحواذ خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا.

وكجزء من الصفقة، سيحصل مساهمو وارنر براذرز ديسكفري على 23.25 دولارًا نقدًا و4.50 دولارًا أسهمًا عادية من نتفليكس مقابل كل سهم عادي بعد إتمام الصفقة.

وأفادت الشركتان بأن مجلسي إدارتهما وافقا بالإجماع على الاتفاق، الذي لا يزال خاضعًا لموافقات الجهات التنظيمية بالإضافة إلى موافقة مساهمي وارنر براذرز ديسكفري.