ورش وصيانة وتوعية.. متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للتطوّع ويُطلق فعاليات لخدمة المجتمع

احتفل متحف شرم الشيخ باليوم العالمي للتطوع، لتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي ودوره الحيوي في بناء المجتمعات وتعزيز روح التعاون بين الأفراد.

متحف شرم الشيخ

وأوضحت إدارة متحف شرم الشيخ أن التطوع يمثل شكلًا من أشكال العطاء غير المشروط، حيث يقدم الأفراد وقتهم ومهاراتهم وجهدهم لخدمة الآخرين دون انتظار مقابل مادي.

وأضافت أن اليوم العالمي للتطوع يهدف إلى تشجيع الأفراد على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والخيرية، وتقدير المتطوعين على جهودهم المبذولة في تحسين حياة الآخرين، وإبراز الدور الفعّال للمنظمات التطوعية في تحقيق التنمية المستدامة. كما يسعى هذا اليوم إلى تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.

وأطلق المتحف فعاليات تطوعية، مثل ورش العمل التعليمية، وحملات الصيانة، والمشاركة في أنشطة توعوية للزوار حول أهمية حماية التراث.

وشدد على أن العمل التطوعي لا يقتصر على العطاء المادي أو الجسدي فحسب، بل يمتد إلى نقل المعرفة والحفاظ على الثقافة والتاريخ للأجيال القادمة.