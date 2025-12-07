قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وضع حجر أساس كنيسة "الفرسان الثلاثة" بمدينة السادات | صور

ميرنا رزق

وضع صاحبا النيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة والمشرف على كنائس مدينة السادات والأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية، حجر أساس كنيسة الفرسان الثلاثة "الشهداء مار جرجس ومار مينا وأبي سيفين" في المنطقة الـ ١٥ بمدينة السادات.

وضع حجر أساس لكنيسة 

وصلى نيافتهما القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وذلك قبل وضع حجر الأساس.

وجرى العرف - عند بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية.

 إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وُضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في الصندوق الخشبي الذي يتم وضعه داخل حجر الأساس.

سيارة المصفحة VIP1
