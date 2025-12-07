تحوّل استراتيجي كبير.. الولايات المتحدة تدفع أوروبا لتحمّل مسئولية دفاع الناتو

دعت الولايات المتحدة أوروبا أن تتولى غالبية القدرات الدفاعية التقليدية لحلف شمال الأطلسي، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جابان تايمز.

وتسعى واشنطن لأن تتولى أوروبا هذه المهام، من الاستخبارات إلى الصواريخ، بحلول عام 2027، بحسب ما قاله مسؤولون في البنتاغون لدبلوماسيين في واشنطن الأسبوع الماضي، وهو موعد نهائي ضيق اعتبره بعض المسؤولين الأوروبيين غير واقعي.

وتم نقل هذه الرسالة، التي رواها خمسة مصادر مطلعة على المناقشة، من بينهم مسؤول أمريكي، خلال اجتماع عُقد في واشنطن الأسبوع الماضي لموظفي البنتاغون المشرفين على سياسة حلف شمال الأطلسي وعدد من الوفود الأوروبية.

ومن شأن تحويل هذا العبء من الولايات المتحدة إلى الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي أن يغيّر بشكل جذري الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة — العضو المؤسس للتحالف بعد الحرب — مع أهم شركائها العسكريين.