تسريب صوتي يكشف خلافات حادة داخل صفوف القوات الأوكرانية بعد انسحاب مُقاتلين تحت القصف

اندلعت داخل صفوف القوات الأوكرانية خلافات حادة بعدما حاولت مجموعة من المقاتلين ترك مواقعهم تحت القصف، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

دفع ذلك قادتهم لتهديدهم بإجراءات عقابية، وفق تسجيل لاعتراض لاسلكي سُجل في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وفق التسجيل الذي حصلت عليه "سبوتنيك"، فإن مجموعة مكونة من 12 مقاتلًا من قوات أوكرانيا تعرضت لقصف مكثف، الأمر الذي دفعها إلى مغادرة مواقعها دون إبلاغ القيادة.

في التسجيل يسمع صوت قائد أوكراني وهو يهدد أحد الجنود، الذي بدا مصابًا، بإعادته بالقوة إلى موقعه رغم حالته الصحية.

وسُمع الجندي يقول عبر اللاسلكي: «هل تفهم أنني مصاب بارتجاج؟ أم لا؟»، ليجيب القائد بلهجة حادة: «ما سبب مغادرتكم مواقعكم؟ ماذا، لا تستطيعون فعلَه؟ تحقق من يديك ورجليك. لا يمكننا استبدالك».

ويُظهر التسجيل رفض الجندي العودة قائلاً: «خرجنا لأننا أصبحنا مصابين. دعوا الأحياء يستطلعوا المواقع».

ويواصل الجندي رفضه، يرد القائد بتهديد واضح ويقول: «نجوتم وغادرتم مواقعكم بالسلاح، وأنتم تعرفون أن هذا يعني السجن. عُد فورًا إلى موقعك».