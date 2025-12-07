قطر يواجه تونس في مباراة الأمل الأخير بكأس العرب

يواجه منتخب قطر منافسه تونس اليوم، اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة.

وتقام مباراة منتخب قطر ضد تونس اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب قطر لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط على أمل الحفاظ على فرصة ضئيلة للتأهل اربع النهائي بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام فلسطين قبل التعادل أمام سوريا

ويدخل منتخب تونس المباراة بنقطة وحيدة بعد الخسارة أمام سوريا وتعادل امام فلسطين وفرص للتأهل صعبة ويحتاج الفوز ايضا للحفاظ عليها.

ويتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى بكأس العرب برصيد 4 نقاط، متفوقا على منتخب سوريا صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة، بينما جاء منتخبا قطر وتونس في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة في رصيدهما.

ويملك منتخبا فلسطين وسوريا مصيرهما من أجل التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة، التي تواصل فعالياتها حتى 18 ديسمبر الجاري، حيث يكفيهما التعادل لبلوغ دور الثمانية، دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر بين قطر وتونس.

ويبدو الأمر على النقيض تماما لمنتخبي قطر وتونس، فسوف يتنافسان على حصد النقاط الثلاث، للحفاظ على حظوظهما في الصعود، أملا في انتهاء مباراة فلسطين وسوريا بفوز أحد الفريقين على الآخر.