“جيل بلا تدخين” ندوة بجامعة مطروح للتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات

نظّمت جامعة مطروح ندوة توعوية بعنوان “جيل بلا تدخين” بهدف رفع الوعي لدى طلاب الجامعة حول مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر كمال غنيم عميد كلية علوم الرياضة والقائم بأعمال منسق عام الأنشطة الطلابية، وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

وأوضح الدكتور ياسر كمال غنيم أن الندوة تأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي، التي تستهدف تعزيز الثقافة الصحية وتصحيح السلوكيات الضارة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توعية الطلاب وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي يحميهم من المخاطر.

أكد الدكتور عمرو أحمد المصري القائم بأعمال رئيس الجامعة أن هذه الندوات تأتي ضمن خطة الجامعة لدعم الوعي الصحي لدى الطلاب وحمايتهم من الممارسات الضارة، وعلى رأسها التدخين وتعاطي المخدرات.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في تنفيذ برامج تثقيفية تسهم في بناء جيل واعٍ قادر على اتخاذ قرارات صحية سليمة تعكس مسؤولية الفرد تجاه نفسه ومجتمعه.

وأكد الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح خلال الندوة على البعد الديني لمخاطر التدخين والمخدرات، مستشهدًا بالآيات القرآنية مثل: “وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ”، وبالأحاديث النبوية التي تحث على الحفاظ على النفس وعدم الإضرار بها: “لا ضرر ولا ضرار”. وأوضح أن هذه العادات السيئة تؤدي إلى الإدمان وتدمير الصحة الجسدية والعقلية، مشددًا على أن الدين الإسلامي حدد أسسًا واضحة لحماية الإنسان من الممارسات الضارة.

كما قدم الدكتور شعبان الغر عرضًا طبيًا مفصلًا عن تأثير التدخين على صحة الشباب، بدءًا من أمراض القلب والرئة وصولًا إلى السرطانات والأمراض المزمنة، مؤكدًا أن هذه الممارسات لها آثار مباشرة على الأسرة والمجتمع، وتزيد من الأعباء الصحية على الدولة.

وشهدت الندوة تفاعلًا من الطلاب الذين طرحوا استفسارات حول كيفية الإقلاع عن التدخين وطرق مواجهة الضغوط الاجتماعية التي تشجع الشباب على الممارسات الضارة، معربين عن تقديرهم للجامعة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التثقيفية التي تعزز وعيهم وسلوكياتهم الصحية.