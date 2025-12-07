رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم زيارته إلى الأردن

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمشاركته في الاحتفال الذي نظمته الطائفة المعمدانية بقيادة الدكتور القس نبيه عباسي بمناسبة مرور ١٧٠٠ عام على مجمع نيقية.

وجاءت مشاركة رئيس الطائفة الإنجيلية في إطار جولته الرسمية بالأردن، والتي شملت لقاءات متعددة مع القيادات الإنجيلية، وبحث سبل تعزيز ودعم العمل الكنسي المشترك.

مجمع نيقية

شهد الاحتفال حضورًا واسعًا لعدد من رؤساء الطوائف والكنائس الإنجيلية، من بينهم: الدكتور القس نبيه عباسي، رئيس الطائفة المعمدانية الأردنية، واللواء المتقاعد عماد معايعة، رئيس مجمع الكنائس الإنجيلي الأردني، والقس تشارلي قسطة، رئيس الاتحاد المعمداني الأوروبي، والدكتور نبيل قسطه، المدير التنفيذي لجمعية "ثمار" المعمدانية اللبنانية، إلى جانب قيادات الكنائس، وممثلين عن الهيئات المسيحية، وشخصيات أكاديمية ولاهوتية.

وخلال مشاركته، ألقى الدكتور القس أندريه زكي كلمة عبّر فيها عن تقديره العميق للاحتفال، مؤكدًا أن مجمع نيقية يشكّل أحد أهم المحطات في تاريخ الكنيسة العالمية، وأن قراراته ساهمت في صياغة قانون الإيمان وترسيخ الهوية اللاهوتية عبر العصور.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية:

"الاحتفال بمرور ١٧٠٠ عام على مجمع نيقية ليس مجرد استدعاء لحدث تاريخي، بل هو رؤية متجددة لإيمان يمتد عبر القرون، يُلهم الكنيسة للثبات، ويجدد رسالتها في مواجهة تحديات العصر."

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أن وحدة الإيمان لا تعني ذوبان الهويات، بل تعني العمل المشترك في محبة واحترام، وبناء كنيسة أكثر تأثيرًا في المجتمع.

كما أعرب الدكتور القس أندريه زكي في ختام زيارته عن بالغ سعادته بالتواجد في الأردن، مشيدًا بما لمسه من محبة صادقة وحفاوة استقبال، ومؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية العميقة التي تجمع الكنائس في البلدين، وما تمثله المملكة الأردنية الهاشمية من نموذج مضيء في التعايش واحترام التنوع.