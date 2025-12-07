مفاجآت غير متوقعة في وفاة بطل السباحة يوسف محمد| ما الجديد؟

أدت وفاة السباح الناشئ يوسف محمد أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة إلى فضح إخفاقات متعددة في المنظومة الرياضية، شملت غياب التدابير الوقائية، نقص تجهيزات الطوارئ والإسعاف، وتباطؤ الاستجابة الطبية، وهو ما أشار إليه والد الفقيد، ومسؤولون، وخبراء رياضيون في تصريحاتهم.

يوسف.. بطل منذ الطفولة

روى والده، محمد أحمد، أن يوسف كان منذ سن الرابعة يحلم بالبطولات، وكان محبوبًا ومتفوقًا، وحقق العديد من الميداليات في سباحة الفراشة وسباقات الظهر على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن وفاته جاءت نتيجة غياب تجهيزات السلامة والإهمال الصارخ أثناء البطولة.

اللحظات المفجعة داخل حمام السباحة

وقع الحادث في نادي القاهرة الدولي، حيث لم يُكتشف غرق يوسف إلا بعد انتهاء السباق حين أبلغ سباح من نادي النصر الحكم بوجود جسده تحت الماء.

أُخرج يوسف بعد 7 إلى 10 دقائق فاقدًا للوعي، وسط غياب كامل لتجهيزات الإنقاذ والإسعاف، ومنع المدربون ووالديه من التدخل رغم معرفتهم بأساليب الإنعاش.

تأخر الإسعاف والمستشفى.. وصدمة الإعلان عن الوفاة

استغرقت سيارة الإسعاف أكثر من ربع ساعة للوصول، وكانت غير مجهزة، وتجاوزت الفترة بين إخراج يوسف من الماء ووصوله للمستشفى نصف ساعة، وهو وقت حاسم يمكن أن ينقذ أي غريق.

حاول الأطباء طمأنة الأسرة بأن النبض عاد، إلا أن الأمر كان مجرد استجابة من الأجهزة الطبية، ليُعلن بعد ساعتين وفاة الطفل.

جدل حول تطبيق اللوائح والإجراءات

أثارت الواقعة جدلًا حادًا على الهواء، بين الإعلامية لميس الحديدي ومحمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حول فعالية اللائحة الطبية الجديدة، حيث قالت الحديدي بغضب: "الوزارة عملت إيه؟ اللائحة مفعلة ولا هنعملها قراطيس ومراكب؟".

ورد الشاذلي أن اللجنة المشكلة للتحقيق في الواقعة أنهت عملها خلال 24 ساعة، وتم إيداع النتائج لدى النيابة العامة، مع التأكيد أن اللائحة الطبية الجديدة الصادرة نوفمبر 2024 تلزم الهيئات الرياضية بإجراء فحوصات دقيقة قبل البطولات، وأي مخالفة تُعرض المسؤولين للمساءلة الجنائية، مشيرًا إلى أن التحقيقات الجنائية تتولى التأكد من صحة المستندات الطبية لنادي الزهور واللاعب الراحل.

إهمال جسيم ومتكرر حسب خبراء الطب الرياضي

علقت الدكتورة رانيا علوان، السباحة المصرية وعضو اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية الدولية سابقًا، قائلة:

"لا يجوز أن يقع أي لاعب ولا يتم إسعافه على الأرض واستعادة نبض قلبه قبل نقله إلى سيارة الإسعاف، كما يجب أن تكون أطقم الإسعاف مدربة على أعلى مستوى على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)".

وأكدت أن الإهمال بدأ من منظمي البطولة واتحاد السباحة، حيث لم يتوفر أطباء ومسعفون مؤهلون بشكل كامل، مشددة على أن دور المسعف ليس مجرد حمل اللاعب إلى سيارة الإسعاف، بل يجب أن يتم إنعاشه على الأرض أولًا.

وأضافت: "العناية يجب أن تشمل اللاعبين والجمهور على حد سواء، ولا يمكن التساهل مع صحة أي طفل مشارك في البطولات".

اختتم والد يوسف حديثه بنداء مؤثر: "ربنا يجعل يوسف سببًا لإنقاذ أطفال آخرين.. لن يحدث ذلك إلا بوجود معايير صارمة وضمير حي من القائمين على الرياضة".

وأكد أنه استُدعي للإدلاء بأقواله أمام النيابة ويترقب تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة.

تحقيقات النيابة العامة

تحقيقات النيابة تكشف إخفاقات جسيمة في وفاة السباح الناشئ يوسف محمد

أظهرت تحقيقات النيابة العامة مفاجآت مدوية في واقعة وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة بمجمع حمامات استاد القاهرة الدولي، بعد سلسلة من الإهمالات والتقصير من المسؤولين عن البطولة والمنقذين والحكام.

معاينة مكان الواقعة وضبط المستندات

باشرت النيابة تحقيقاتها بزيارة موقع الحدث، حيث تبين غياب آلات المراقبة، ما أعاق تتبع مجريات السباق. كما انتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة وضبطت الملف الطبي للطفل، ومقطعًا مرئيًا يوثق الواقعة، بالإضافة إلى أجهزة التسجيل والمستندات المنظمة للبطولة والإشراف الطبي عليها.

الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة

تمت مناظرة جثمان المجني عليه بمستشفى دار الفؤاد، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لتحديد سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود أمراض تحول دون مشاركته في البطولة، كما تم تقييم الإجراءات الطبية المتبعة منذ انتشاله من المسبح وحتى وفاته.

شهادات الشهود تكشف الإهمال

استمعت النيابة لأقوال والد المجني عليه، ومدربه، ووالد إحدى المتسابقات، وأكدوا أن الإهمال والتقصير من الاتحاد والمنقذين والحكام كان السبب المباشر للوفاة. كما تم استجواب أكثر من 20 شاهدًا من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للسباحة والغوص والإنقاذ، والأطباء المشاركين، جميعهم أشاروا إلى التقصير الواضح.

تفاصيل المقطع المرئي

أظهرت مقاطع الفيديو أن يوسف تهاوى إلى قاع المسبح عند نهاية السباق، ولم يلاحظه المسؤولون إلا بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية، أثناء السباق التالي.

كما ثبت وجود طاقم طبي وسيارة إسعاف في موقع الحدث، إلا أن التدخل الفوري كان ناقصًا.

إخفاق الاتحاد ونادي الزهور

أوضحت التحقيقات أن الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور لم يلتزموا بالكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، حيث خلا الملف الطبي للطفل من الإجراءات المطلوبة قبل المشاركة، وهو ما ساهم في وقوع الحادثة.

إجراءات قانونية ضد المسؤولين

أمرت النيابة بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطياً لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة الطفل نتيجة الإهمال. وتواصل النيابة استدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمسؤولين بنادي الزهور، واستكمال تقرير الطب الشرعي، ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالبطولة.