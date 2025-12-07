حملات رقابية مكبرة على مخابز كفر الزيات وضبط 12 مخالفة تموينية

شنت الأجهزة الرقابية المختصة اليوم الأحد حملة تفتيشية موسعة شملت قريتي أبيار ومُنية أبيار التابعتين لمركز كفر الزيات، وذلك في إطار خطة المحافظة لمتابعة الانضباط داخل المنظومة التموينية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف الرقابة على المخابز المدعمة والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين.

تفاصيل الحملة

وأسفرت أعمال التفتيش في الجانب التمويني عن ضبط عدد من المخالفات شملت مخبزين بقرية أبيار ينتجان خبزًا ناقص الوزن بمقدار 12 جرامًا و9 جرامات على التوالي، إلى جانب ضبط مخبز آخر لإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تم تحرير محضر لمخبز بقرية أبيار لعدم وجود لوحة التشغيل القانونية، بالإضافة إلى رصد مخبز آخر بالقرية مغلقًا أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كما ضبطت الحملة مخالفة بمخبز بقرية منية أبيار لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 13 جرامًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي الجانب الصحي، حررت اللجان المختصة 3 محاضر نقص اشتراطات صحية داخل عدد من المخابز، بالإضافة إلى 3 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 12 محضرًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

حملات رقابية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المفاجئة على مدار اليوم في جميع القرى والمراكز، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس جودة الخبز المدعم أو صحة المواطنين، وأن المحافظة ملتزمة بتقديم خدمات تليق بأهالي الغربية وتحقق رضا المواطن كأولوية قصوى.