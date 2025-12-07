قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات رقابية مكبرة على مخابز كفر الزيات وضبط 12 مخالفة تموينية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شنت الأجهزة الرقابية المختصة اليوم الأحد حملة تفتيشية موسعة شملت قريتي أبيار ومُنية أبيار التابعتين لمركز كفر الزيات، وذلك في إطار خطة المحافظة لمتابعة الانضباط داخل المنظومة التموينية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف الرقابة على المخابز المدعمة والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين.

تفاصيل الحملة

وأسفرت أعمال التفتيش في الجانب التمويني عن ضبط عدد من المخالفات شملت مخبزين بقرية أبيار ينتجان خبزًا ناقص الوزن بمقدار 12 جرامًا و9 جرامات على التوالي، إلى جانب ضبط مخبز آخر لإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات القانونية.

 كما تم تحرير محضر لمخبز بقرية أبيار لعدم وجود لوحة التشغيل القانونية، بالإضافة إلى رصد مخبز آخر بالقرية مغلقًا أثناء مواعيد العمل الرسمية. 

كما ضبطت الحملة مخالفة بمخبز بقرية منية أبيار لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 13 جرامًا.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي الجانب الصحي، حررت اللجان المختصة 3 محاضر نقص اشتراطات صحية داخل عدد من المخابز، بالإضافة إلى 3 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 12 محضرًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

حملات رقابية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المفاجئة على مدار اليوم في جميع القرى والمراكز، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس جودة الخبز المدعم أو صحة المواطنين، وأن المحافظة ملتزمة بتقديم خدمات تليق بأهالي الغربية وتحقق رضا المواطن كأولوية قصوى.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات حملات مرورية رقابية تموينية مخابز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

كيا سيراتو موديل 2013

كيا سيراتو أوتوماتيك سعرها 600 ألف جنيه

شيري أريزو 5 موديل 2015

اركب شيري أريزو 5 سيدان بـ 400 ألف جنيه

جوجل

جوجل تحاول إصلاح أسوأ مشاكل أندرويد… الكرة الآن في ملعب الشركات المصنعة

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد