الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر

عرضت فضائية إكسترا نيوز، خبرا عاجلا، حيث أعلنت الصحة الفلسطينية أن 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر.





وفي سياق آخر: أكدت أونروا أن العدد المسجّل يمثل حالة إنذار مبكر بشأن الوضع الصحي للأطفال في غزة، مشيرة إلى أن سوء التغذية الحاد يؤثر على النمو البدني والعقلي للأطفال ويزيد من مخاطر الأمراض.

جهود للتدخل الطبي والغذائي

وأوضحت المنظمة أنها تعمل على تقديم الدعم الطبي والتغذوي للأطفال المصابين، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، ضمن جهود تهدف إلى تخفيف تأثير الأزمة الإنسانية وتحسين حالة الأطفال الصحية على المدى القصير والطويل.