الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
كارثة تضرب مكتبة الآثار المصرية بمتحف اللوفر.. تلف 400 كتاب ووثيقة أثرية
مي عمر: كنت عارفة إن محمد سامي هيرجع في قرار اعتزاله الإخراج
الجيش الأمريكي يستأنف ضرباته على قوارب المخدرات ويقتل 4 أشخاص
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر

إسراء صبري

عرضت فضائية إكسترا نيوز، خبرا عاجلا، حيث أعلنت الصحة الفلسطينية أن 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر.
 


وفي سياق آخر: أكدت أونروا أن العدد المسجّل يمثل حالة إنذار مبكر بشأن الوضع الصحي للأطفال في غزة، مشيرة إلى أن سوء التغذية الحاد يؤثر على النمو البدني والعقلي للأطفال ويزيد من مخاطر الأمراض.

جهود للتدخل الطبي والغذائي
وأوضحت المنظمة أنها تعمل على تقديم الدعم الطبي والتغذوي للأطفال المصابين، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، ضمن جهود تهدف إلى تخفيف تأثير الأزمة الإنسانية وتحسين حالة الأطفال الصحية على المدى القصير والطويل.

الصحة الفلسطينية أونروا إكسترا نيوز غزة

