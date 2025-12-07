قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إطلاق أول قصة توعوية للأطفال المكفوفين بالتعاون بين الرقابة النووية ومكتبة مصر

الإسماعيلية انجي هيبة

وجه  اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم ذوي الهمم وتعزيز نشر ثقافة الأمن والأمان النووي والإشعاعي.

وفي هذا السياق، شهدت محافظة الإسماعيلية إطلاق أول قصة مخصصة للأطفال المكفوفين بعنوان "أنا أبني وهو يراقب" مطبوعة بطريقة برايل، وذلك بحضور  المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية.

ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه منذ نشأة البرنامج النووي المصري عام ١٩٥٥، حيث تسلَّمت الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة النسخة الأولى، وذلك ضمن البرنامج التوعوي للأطفال الذي أطلقته الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وخلال الفعالية، جرى تكريم أمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة؛ تقديرًا لدعمها المستمر للأنشطة التوعوية، إلى جانب تكريم عشري محمد عبد الله المسئول عن إعداد النسخة البرايل من القصة.

كما تم خلال الفعالية مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، مع الاتفاق على تنفيذ خطة توعوية موسعة تستهدف الأطفال في مختلف المراحل العمرية، مع التركيز على المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وفي ختام الفعالية، أكد المهندس أحمد محمد الإسكندراني أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في إعداد كوادر قادرة على دعم مستقبل البرنامج النووي المصري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ماهيتاب المناوي أن نشر ثقافة الأمن والأمان النووي والإشعاعي يمثل محورًا أساسيًّا لخلق جيلٍ واعٍ.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ضبطيات قوات حرس الحدود
نور الغندور
