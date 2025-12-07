الرقابة النووية تشارك في ورشة عمل للأطفال لبناء الوعي بدورها الرقابي

احتفلت مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية بعيد الطفولة واليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ظل البرنامج التوعوي الذي أطلقته هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في شهر أكتوبر الماضي، عقدت الدكتورة ماهيتاب المناوي – رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة – ورشة عمل توعوية للأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا من عدد من مدارس محافظة الإسماعيلية.

وقدمت الدكتورة ماهيتاب المناوي للأطفال شرحًا مبسطًا حول دور الهيئة التنظيمي والرقابي في مجال الأمان والأمن النووي والإشعاعي، كما اطلع الأطفال خلال الورشة على قصة “أنا ابني وهو يراقب” التي أعدتها الهيئة ضمن برنامجها التوعوي الموجه للأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

وشارك رامي عفيفي – كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي بالهيئة – في عدد من اللقاءات مع طلاب قسم الإعلام بالمديرية التعليمية، حيث قدّم شرحًا مبسطًا حول دور الهيئة وأهميتها في ضمان أمان الأنشطة النووية والإشعاعية داخل الدولة.

وفي ختام فعاليات اليوم، التقى فريق عمل الهيئة مع الدكتورة دينا أبو المعاطي – نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحافظة الإسماعيلية – وذلك لبحث سبل التعاون بين الهيئة والجامعة في مجالات التوعية بدور الهيئة التنظيمي والرقابي، وتعزيز نشر ثقافة الأمن والأمان النووي والإشعاعي بين طلبة الجامعة..

وتواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية جهودها في نشر الوعي العلمي بين النشء والشباب، بما يحقق أهداف الدولة في إعداد جيل واعٍ .