جنى الأشقر تشارك في أول بطولة لها مع عصام عمر .. رمضان 2026

تستعد الفنانة الصاعدة جنى الأشقر، لخوض أول بطولة رمضانية في مسيرتها خلال موسم رمضان 2026، من خلال مسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة، يشاركها فيه النجمين عصام عمر وباسم سمرة، من إخراج السدير مسعود وتأليف هشام هلال.

تُعد هذه الخطوة تتويجاً لمسار فني متصاعد للفنانة الشابة، التي أثبتت حضورها اللافت في مسلسل “أثينا” رمضان الماضي إلى جانب النجمة رهام حجّاج، وقدمت كذلك أداءً مميزاً في مسلسل “وتر حساس”.

كما تستعد للظهور قريباً في عمل درامي واعد بعنوان “للعدالة وجه آخر” مع النجم ياسر جلال، ما يعكس تصاعد نجوميتها وتنامي شعبيتها وسط الجمهور.

ومن المتوقع أن تبدأ التحضيرات قريبًا، على أن يتم الكشف تدريجيًا عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالعمل وطاقم التمثيل خلال الفترة المقبلة.