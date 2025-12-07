فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على فاب الكاميروني في بطولة أفريقيا للسلة

فاز فريق فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي على فاب الكاميروني بنتيجة 62 - 43، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات، التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

نجح فيروفيارو في السيطرة على أحداث المباراة بشكل كبير، حيث أنهى جميع فترات اللقاء متقدمًا على نظيره الكاميروني، ففي الفترة الأولى تقدم بنتيجة 14 - 8، وواصل تفوقه في الفترة الثانية وتقدم بنتيجة 29 - 23.

وأنهى فيروفيارو الفترة الثالثة متقدمًا بنتيجة 46 - 31، قبل أن يُنهي الفترة الرابعة والمباراة فائزًا بنتيجة 62 - 43.

ويعد هذا هو الفوز الثاني لفيروفيارو الموزمبيقي بعد الفوز بالأمس في لقاء الجولة الأولى على فيرست بنك النيجيري بنتيجة 85 - 48.

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.

المجموعة الثانية:

فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري.

المجموعة الثالثة:

الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.