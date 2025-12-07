آية الجنايني تتألق بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي .. صور

خطفت الفنانة الشابة آية الجنايني الأنظار بإطلالة أنيقة ومتميزة على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والذي تقام فعالياته فى جدة بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت آية الجنايني بإطلالة تجمع بين الرقي والجرأة، حيث اختارت تصميما عصريا أبرز جمالها الطبيعي و أسلوبها المتفرد.

يأتي حضور آية الجنايني في المهرجان بعد نجاحها في عدد من الأعمال الفنية التى قدمتها وأثبتت نفسها من خلال أعمال مميزة تركت بصمة واضحة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

وتقرأ آية الجنايني حاليا عدد من السيناريوهات المعروضة عليها بعناية، لاختيار الأفضل من بينها لتقديمه خلال الفترة المقبلة.

معروف أن آية الجنايني مصممة أزياء أيضا وعملت في عدد من الأعمال الدرامية البارزة، من بينها مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبري عام 2020، ومسلسل "الضاهر" للفنان محمد فؤاد في 2019.