إسرائيل: حماس تدير شبكة تحويلات بمئات ملايين الدولارات من تركيا بإشراف إيران
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي
تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواها الأخير في طوخ
سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”
أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات
مصر تفوز بتنظيم البطولة الأفريقية للمصارعة 2026 بالإسكندرية
فن وثقافة

آية الجنايني تتألق بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي .. صور

آية الجنايني
آية الجنايني
أوركيد سامي

خطفت الفنانة الشابة آية الجنايني الأنظار بإطلالة أنيقة ومتميزة على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والذي تقام فعالياته فى جدة بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت آية الجنايني بإطلالة تجمع بين الرقي والجرأة، حيث اختارت تصميما عصريا أبرز جمالها الطبيعي و أسلوبها المتفرد.

يأتي حضور آية الجنايني في المهرجان بعد نجاحها في عدد من الأعمال الفنية التى قدمتها وأثبتت نفسها من خلال أعمال مميزة تركت بصمة واضحة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

وتقرأ  آية الجنايني حاليا عدد من السيناريوهات المعروضة عليها بعناية، لاختيار الأفضل من بينها لتقديمه خلال الفترة المقبلة.

معروف أن آية الجنايني مصممة أزياء أيضا وعملت في عدد من الأعمال الدرامية البارزة، من بينها مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبري عام 2020، ومسلسل "الضاهر" للفنان محمد فؤاد في 2019.

آية الجنايني مهرجان البحر الاحمر نجوم الفن

