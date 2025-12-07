التشكيل الرسمي لمباراة تونس وقطر فى كأس العرب

أعلن منتخبي تونس وقطر عن التشكيل الرئيسى إستعداداً للمباراة التي ستجمع المنتخبين بعد قليل فى ختام الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

تشكيل منتخب تونس

حارس المرمى: دحمان

خط الدفاع: مرياح، الجلاصي، الحدادي

خط الوسط: بن علي، تقا، ساسي، بن رمضان، معلول

في الهجوم: الجزيري، شواط

ويجلس على دكة بدلاء تونس: بشير بن سعيد، نور الدين فرحاني، معتز النفاتي، مروان الصحراوي، محمد أمين بن حمديه، شهاب الجبالي، ريان عنان، نسيم دنداني، عمر العيوني

تشكيل منتخب قطر الرسمي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

الدفاع سلطان البريك، محمد وعد، لوكاس مينديز، همام الأمين

الوسط الدفاعي: أحمد فتحي، أيوب محمدالوسط الهجومي:

خط الوسط: الهاشمي الحسين، محمد مناعي، أحمد علاء الدينفي

الهجوم: أكرم عفيف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

شهاب الليثي، محمود أبو ندي، عيسى لائي، طارق سلمان، عبدالعزيز حاتم، جاسم جابر، إدميلسون جونيور، محمد مونتاري، خالد علي، يوسف أيمن، محمد خالد