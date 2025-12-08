مجهول لسنوات.. ترميم مكتب الجرانيت الأثري في متحف المركبات الملكية| صور

تمكنت إدارة ترميم متحف المركبات الملكية، من ترميم مكتب الجرانيت الأثري ضمن سلسلة الأعمال المتخصصة لصون المقتنيات الفريدة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لترميم وصيانة متاحف القاهرة الكبرى.

مكتب الجرانيت الأثري

ترميم مكتب الجرانيت الأثري في متحف المركبات الملكية



وأوضحت الإدارة العامة لترميم وصيانة متاحف القاهرة الكبرى ، أن تواصلت أعمال الترميم الدقيق لمكتب الجرانيت الأثري الذي كان مجهول التصميم لسنوات طويلة، حيث وصل إلى الإدارة في صورة أجزاء متكسرة وغير مكتملة، دون أي تصور واضح لشكله الأصلي.

مكتب الجرانيت الأثري في متحف المركبات الملكية

وأفادت الإدارة، أنه اعتمادًا على الصور التاريخية القديمة، تمكّن فريق الترميم من تتبّع ملامح التصميم الأصلي للمكتب، والبدء في إعادة بناء شكله الهندسي عبر مراحل دقيقة من الفرز والتسجيل، التنظيف الميكانيكي والكيميائي، والتقوية والمعالجة و إعادة التجميع، حتى عاد المكتب ليظهر بصورته الحقيقية كما كان في فترة الملك فاروق.

