مدرب مصري يتولي قيادة فريق الحقل السعودي

أعلنت ادارة نادي حقل السعودي الذى يلعب فى دوري الدرجة الثالثة السعودي التعاقد مع المصري مصطفي فاروق لتولي تدريب الفريق فى الموسم الكروي الجديد 2025 / 2026 .

وتولى مصطفي فاروق تدريب نادي الشرقية وعمل من قبل فى الجهاز الفنى لعماد النحاس المدير الفنى للنادي الأهلي .. كما عمل فى أندية طنطا و الشرقية وأسوان .

من جانبه أبدى مصطفي فاروق سعادته بتولى فريق حقل السعودي موجها الشكر الى ادارة النادي السعودي

وقال فاروق انه سيعمل على تجهيز الفريق بشكل قوى وأنه سيعمل جاهدا على الترقى للدرجات الأعلي فى ظل توافر كافة الامكانيات للفريق .