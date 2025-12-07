إعلان تشكيل مباراة فلسطين وسوريا فى كأس العرب

أعلن كل من إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين وخوسي لانا مدرب سوريا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

وجاء تشكيل فلسطين بالكامل كالتالي:

الحارس: رامي حمادة.

الدفاع: مصعب البطاط - ميلاد تيرمانيني - محمد صالح - وجدي نبهان.

الوسط: عميد محاجنة - حامد حمدان - تامر صيام.

الهجوم: خالد النبريص - عدي الدباغ - زيد القنبر.

وجاء تشكيل سوريا كالتالي:

الحارس: إلياس هدايا.

الدفاع: أحمد فقا - عبد الرزاق محمد - خالد كردغلي - زكريا حنان.

الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام - محمد الصلخدي.

الهجوم: محمود المواس -عمر خريبين - محمود الأسود.