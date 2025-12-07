قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والأردن.. الموعد والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة
الأزمة تتصاعد.. استبعاد محمد صلاح من رحلة ليفربول إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان
لا أدفع الزكاة على الذهب فهل يجب إخراجها عن السنوات الماضية؟.. الإفتاء تجيب
تراجع أسعار الذهب في الأسواق .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد
إسرائيل: حماس تدير شبكة تحويلات بمئات ملايين الدولارات من تركيا بإشراف إيران
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
محافظات

العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما بالمنايف في الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت منطقة المنايف التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاحد، حادث مأساوي بالعثور على زوجين متوفيين داخل منزلهما في حالة تيبس كامل ، ما يرجح مرور فترة على الوفاة.

تلقت الجهات الأمنية بلاغًا بالعثور على جثتي رجل وزوجته داخل مسكنهما أمام بمنطقة المنايف، و انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين، أن المتوفى هو ذكي يوسف محمد، يبلغ من العمر 70 عامًا، وزوجته زبيدة حسن أحمد، 79 عامًا، ويقيمان بذات العنوان.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وسبب الوفاة.

الإسماعيلية

