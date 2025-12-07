العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما بالمنايف في الإسماعيلية

شهدت منطقة المنايف التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاحد، حادث مأساوي بالعثور على زوجين متوفيين داخل منزلهما في حالة تيبس كامل ، ما يرجح مرور فترة على الوفاة.

تلقت الجهات الأمنية بلاغًا بالعثور على جثتي رجل وزوجته داخل مسكنهما أمام بمنطقة المنايف، و انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين، أن المتوفى هو ذكي يوسف محمد، يبلغ من العمر 70 عامًا، وزوجته زبيدة حسن أحمد، 79 عامًا، ويقيمان بذات العنوان.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وسبب الوفاة.