رياضة

رئيس الاتحاد العربي للدراجات يعقد اجتماعًا موسعًا لدعم تطوير سباقات الإقصاء الجبلية عربياً

ياسمين تيسير

عقد الدكتور ياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، اجتماعًا مهمًا في دبي مع أحد أبرز القيادات الدولية المعنية بتطوير سباقات الإقصاء الجبلية.

ياتي ذلك في إطار جهود رئيس الاتحاد العربي للدراجات  المستمرة للنهوض باللعبة  على مستوى الوطن العربي.

وناقش الدكتور ياسر الدوخي خلال اجتماعه الهام آليات دعم هذا النوع من السباقات وتوسيع انتشارها إقليميًا، باعتبارها واحدة من أسرع الرياضات نمواً وأكثرها جذبًا للشباب. 

كما تم بحث سبل التعاون الفني والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تأهيل كوادر عربية قادرة على إدارة وتنظيم بطولات كبرى بمعايير عالمية.

وأكد الدكتور ياسر الدوخي أن تطوير سباقات الإقصاء الجبلية يأتي في صدارة خطط الاتحاد العربي، قائلاً:

“نعمل على إدخال هذه السباقات الحديثة إلى الدول العربية بما يتوافق مع التطور العالمي، ونهدف إلى توفير بيئة تنافسية حقيقية تمنح الشباب العربي فرصة الظهور والمشاركة الفاعلة في بطولات دولية.”

وأضاف قائلا :"الاتحاد العربي للدراجات يسعى لعقد شراكات نوعية مع الجهات الدولية المتقدمة في هذا المجال،وعلى رأسهم  كريستوف برويينيل، المالك والرئيس التنفيذي لشركة سيتي ماونتن بايك من أجل المساهمة في بناء قاعدة عربية قوية قادرة على المنافسة وتقديم بطولات متميزة تعزز حضور رياضتنا عربياً وعالمياً."

من جانبه، أشاد المسؤول الدولي بجهود الدكتور ياسر الدوخي ورؤيته المتطورة، مؤكدًا أن المنطقة العربية تمتلك طاقات شبابية قادرة على تحقيق نقلة نوعية في هذه الرياضة، مشيرًا إلى أن القيادة الحالية للاتحاد العربي تقود العمل بخطط واضحة وطموحة.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتوقيع اتفاقية تعاون رسمية تُسهم في دعم وتطوير سباقات الإقصاء الجبلية داخل الوطن العربي، وتهيئة البنية اللازمة لاستضافة بطولات دولية في المستقبل القريب.

وشهدت الفترة الماضية  فوز الدكتور ياسر الدوخي برئاسة الاتحاد العربي للدراجات باكتساح بعد حصوله على 15 صوتاً في المقابل لم يحصل منافسه على نفس المنصب على أى اصوات مما يؤكد ثقة الجمعية العمومية في شخص الدكتور ياسر الدوخي صاحب التاريخ الحافل بالعديد من النجاحات.

