«الدواء لحدّ بابك».. توصيل أدوية نفقة الدولة إلى منازل المرضى بدمياط

بدأت محافظة دمياط رسميًا في إيصال أدوية العلاج على نفقة الدولة إلى منازل المرضى ضمن منظومة “الدليفري” بمستشفيات المرحلة الأولى.

وتُعد دمياط من أوائل المحافظات التي أنهت تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح كامل، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير من المواطنين على الاستفادة من الخدمة خلال الشهر الأول فقط، حيث تم تسجيل: ٥٦٤ حالة بمستشفى كفر سعد المركزي و٢٢٠ حالة بمركز علاج السكر وعدد ٢١٠ حالات بمستشفى دمياط العام وعدد ٢٢٣ حالة بمستشفى الزرقا.

وقد قامت المستشفيات بتحضير الطلبيات وفق مواعيد الصرف الشهرية الخاصة بكل مريض، إلى جانب طباعة الأذونات الرسمية وتجهيزها لتسليمها عبر فرق التوصيل إلى منازل المنتفعين دون الحاجة إلى حضورهم للمستشفى، في خطوة تهدف إلى توفير الوقت والجهد ورفع مستوى الخدمة الطبية للمواطنين.

فيما وقد أشاد " المحافظ " بجهود مديرية الصحة و العاملين بمنظومة ميكنة وصرف أدوية العلاج على نفقة الدولة من أطباء وصيادلة وإداريين بمستشفيات المرحلة الأولى، مثمناً حرصهم على سرعة وإنجاز العمل بما يليق بالخدمة المقدمة للمواطن الدمياطي.