تعرف على الموقف التنفيذى بمشروع تطوير طريق كورنيش النيل بالسنانية

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير طريق كورنيش النيل بالسنانية، وذلك فى ختام جولته التى أجراها اليوم ورافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، وبحضور المهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق.

حيث اطلع " المحافظ " على نسب التنفيذ بالمشروع الذى يجرى من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، و ما تم تنفيذه من أعمال للرصف بالاسفلت بالقطاع المقابل للكوبرى المعدنى ، و خطة المرحلة المقبلة للرصف بالطبقة النهائية من الاسفلت و أيضًا نهو الاعمال بالأرصفة الجانبية ببلاطات الإنترلوك، وكذا خطة تطوير الميدان القائم بنهاية الطريق بشكل يتواكب مع أعمال التطوير الشامل التى شهدتها المنطقة، ووجه " محافظ دمياط " بالتأكيد على شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ أعمال التطوير لواجهة محطة رفع المياه الموجودة بالمنطقة، وذلك بما يتماشى مع إستراتيجية التطوير للارتقاء بالشكل الحضارى .