محافظات

تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة .. جامعة دمنهور تختتم فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين»

اختتمت جامعة دمنهور فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين»، تحت إشراف الدكتور عبد الحميد السيد، المدير التنفيذي لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور أحمد المحص، نائب المدير التنفيذي للمركز، بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد عدة أسابيع من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت دعم الطلاب ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة الجامعية، في إطار المبادرة الرئاسية «تمكين» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

في ختام الفعاليات عقد مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة لقاء طلابيا مع الطلاب ذوي الهمم وأسرهم وأعضاء فريق المركز، لقياس مدى استفادة الطلاب وأسرهم  ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من خلال المركز ، وأعرب الطلاب وأولياء أمورهم عن كامل رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، موجهين جزيل الشكر والامتنان للدكتور إلهامي ترابيس، على دعمه اللامحدود للطلاب ذوي الهمم والاستجابة لمتطلباتهم.

من جانبه أشاد "رئيس جامعة دمنهور"، بالدور الفعال لمبادرة تمكين والتي تمثل التزام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح فرصًا متكافئة لجميع الطلاب، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على توفير كافة الإمكانيات لدعم الطلاب ذوي الهمم، لتيسير مشاركتهم في الأنشطة الطلابية والاجتماعية، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على مواصلة جهودها في تنفيذ الفعاليات والبرامج التوعوية والأنشطة التعليمية والثقافية لدعم الطلاب ذوي الهمم، والتي تعكس التزام جامعة دمنهور بدعم وتمكين هذه الفئة، اتساقًا مع رؤية مصر في بناء مجتمع شامل يتيح للجميع فرصًا متساوية.

وأشاد "ترابيس" بما قدَّمته فعالياتُ المبادرة من أنشطةٍ وجلساتِ استماعٍ وتفاعلٍ مباشر مع الطلاب، موضحًا أنها أسهمت في تشكيل رؤيةٍ تنفيذية واضحة تُساعد الجامعة على تطوير منظومة الخدمات الأكاديمية والتكنولوجية الداعمة، فضلا عن تمكين الطلاب ذوي الهمم من المشاركة الكاملة في مختلف الأنشطة التعليمية والطلابية.

و أعرب الدكتور ماجد شعلة، عن سعادته بإبداعٍ و إرادةٍ الطلاب ذوي الهمم بجامعة دمنهور، مؤكدًا أن ما يقدمونه من فنونٍ وابتكارات يعكس قدرتهم على التميُّز والمنافسة، مؤكدا استمرار الجامعة  في توفير كافة سُبُل الدعم لهم.

وفي ذات السياق أكَّد الدكتور عبد الحميد السيد، أن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يعكس التزام الدولة والجامعة بتعزيز حقوقهم وتمكينهم، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية «تمكين» تمثل نقلةً نوعيةً في منظومة الدعم الموجه للطلاب ذوي الهمم، موضحا أن جامعة دمنهور حرصت منذ انطلاق فعاليات المبادرة على تنفيذ برامج متكاملة تُعزّز الدمج وتُفعِّل مفهوم الإتاحة بجميع أشكالها داخل الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن جامعة دمنهور تتبنى نهجًا استراتيجيًا قائمًا على الدمج الكامل، يجعل الطالب محورًا رئيسيًّا في منظومة العمل الجامعي، مضيفا أن  فعالياتِ مبادرة «تمكين» جاءت أكثر شمولًا وتنوعًا، حيث تضمنت عددًا من الأنشطة التدريبية والتأهيلية الموجهة لدعم الطلاب ذوي الهمم وتمكينهم من الاندماج داخل الجامعة بصورة أفضل.

وأوضح الدكتور أحمد المحص، أن مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة دمنهور  يعمل وفق خطة تطويرٍ متواصلة ترتكز على تعزيز خدمات الإتاحة الأكاديمية، وتحديث الأدوات التكنولوجية الداعمة، وتقديم برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين و أولياء أمور الطلاب ذوي الهمم، لضمان التعامل الاحترافي مع احتياجات الطلاب، مشيدا بالتعاون المستمر بين المركز ووحدات الدعم بالكليات مما ساهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة ووصولها إلى أكبر عدد من الطلاب.

