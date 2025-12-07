قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتاة البشعة: نمت وصحيت لقيت نفسي تريند.. وبشتغل "تيك توكرز" للحصول على المال الحلال
سعر الدولار اليوم في البنوك والصرافة وفق نهاية تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025
أحمد موسى: مياه المنازل آمنة 100%.. والشائعات تستهدف الشركات والمنتجات دون سند
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
رياضة

ميسي بعد التتويج بالدوري الأمريكي: لحظة تاريخية ورسالة وداع دافئة لبوسكيتس وألبا

ميسي
ميسي
إسراء أشرف

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على فانكوفر وايتكابس بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم أمس السبت، موجهًا رسالة مؤثرة إلى زميليه سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بعد إعلانهما اعتزال كرة القدم.

وكان إنتر ميامي قد حقق إنجازه التاريخي بالتتويج باللقب، في ليلة شهدت تألق ميسي الذي جدد عقده مؤخرًا مع النادي حتى صيف 2028.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" بعد حصوله على جائزة رجل المباراة، قال ميسي: "عندما اتخذت قرار الانتقال إلى الدوري الأمريكي قبل ثلاث سنوات، كنت أحلم بهذه اللحظة، والآن أصبحنا أبطالًا."

وأضاف: "منذ وصولي كان الفوز بالدوري أحد أهدافنا. قدمنا موسمًا رائعًا في كل البطولات، وصلنا لنهائي كأس الرابطة، وبلغنا نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف."

وتابع: "في الموسم الماضي حصدنا لقب الدوري العادي، لكن مشوارنا انتهى مبكرًا في الأدوار الإقصائية. هذا العام وضعنا الفوز بالدوري الأمريكي كهدف رئيسي، ونجحنا في تحقيقه."

وأشاد ميسي أشاد بروح الفريق خلال الموسم الطويل قائلًا: "كانت سنة مليئة بالتحديات والمباريات، بذل اللاعبون جهدًا كبيرًا طوال الطريق. لحظة التتويج هذه انتظرناها جميعًا، وهي مستحقة لكل فرد في الفريق."

وعن اعتزال بوسكيتس وألبا، قال القائد الأرجنتيني: "كلاهما من أعظم اللاعبين في التاريخ، كل في مركزه، ومسيرتهما مليئة بالألقاب والإنجازات."

وأضاف: "جميل أن يختتما مسيرتهما بلقب في الدوري الأمريكي. أعتقد أنهما لم يستوعبا بعد ما يعنيه اتخاذ قرار الاعتزال، فاليوم يغلقان فصلًا رائعًا كرسا له حياتهما."

واختتم ميسي بثوله: "الآن تبدأ مرحلة جديدة لهما، وأتمنى لهما كل النجاح. هما صديقان عزيزان بالنسبة لي، وأنا سعيد لأنهما أنهيا مسيرتهما بهذا التتويج."

ليونيل ميسي ميسي إنتر ميامي اخبار ميسي

