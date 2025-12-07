هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة على هامش حضورها مهرجان البحر الأحمر

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها أثناء أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وظهرت هنا الزاهد في لقطة خاصة أمام الكعبة المشرفة وهى ترتدي الحجاب.

وحرصت الفنانة هنا الزاهد، على تهنئة الفنانة هدى المفتي بمناسبة عيد ميلادها.

وشاركت هنا صورة تجمعها مع هدى المفتي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتبت: “عيد ميلاد سعيد دودي”.

كانت الفنانة هنا الزاهد، قد حلت ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".