قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة إمام عاشور لــ معسكر المنتخب استعداداً لــ أمم أفريقيا

إمام عاشور
إمام عاشور
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام ، عن عودة إمام عاشور لــ معسكر منتخب مصر استعداداً لأمم أفريقيا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وفي واحدة من أقوى قمم دور المجموعات، يستعد استاد البيت المونديالي لاحتضان مواجهة عربية مرتقبة تجمع بين منتخب مصر ونظيره المنتخب الأردني، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب 2025، في مباراة تحمل لكل طرف دوافع مختلفة لكنها لا تخلو من الحماس والندية.

تأهل الأردن

يدخل المنتخب الأردني اللقاء في وضع مثالي، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة وحصد 6 نقاط من انتصارين، ليضمن صدارة المجموعة والتأهل رسميًا إلى ربع النهائي قبل خوض الجولة الأخيرة.

هذا التفوق يمنح “النشامى” أفضلية معنوية واضحة وأعصابًا أكثر هدوءًا، ويجعل اللقاء فرصة لتأكيد جاهزيتهم وإرسال رسالة قوية لبقية المنافسين قبل الأدوار الإقصائية.

مصر في مهمة لا تقبل أي تهاون

على الجانب الآخر، يجد المنتخب المصري نفسه أمام مهمة لا تقبل أي تهاون، فبعد التعادل في أول جولتين أمام الكويت ثم الإمارات، يمتلك الفراعنة نقطتين فقط تضعهم في المركز الثاني مؤقتًا، ويحتاجون إلى الفوز ليضمنوا التأهل مباشرة دون الدخول في دوامة الحسابات المعقدة، والفوز يمثل الطريق الوحيد الآمن، بينما أي نتيجة أخرى ستضع المنتخب تحت رحمة نتيجة المواجهة الثانية بين الإمارات والكويت.

موعد مباراة مصر والأردن
وتقام المباراة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على أرض استاد البيت، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والأردن، والرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر، في توقيت يتيح متابعة واسعة للجماهير العربية.

الإعلامي أمير هشام إمام عاشور عودة إمام عاشور معسكر منتخب مصر منتخب مصر أمم أفريقيا المونديالي المنتخب الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

ترشيحاتنا

متى يظهر لك قرينك

متى يظهر لك قرينك من الجن؟.. احذر هذا الفعل يجعلك تراه أمامك

دار الإفتاء

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية وكشف طبي لعلاج الفئات الفقيرة

أخذ دواء للحمل بتوأم

هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم؟.. اعرف شروط وضوابط تحديد نوع الجنين

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد