الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النقل تدرس مد مترو الإسكندرية حتى الكيلو 21 وبرج العرب | تفاصيل

مترو الإسكندرية
مترو الإسكندرية
حمادة خطاب

تواصل وزارة النقل أعمالها لاستكمال مشروع مترو الإسكندرية الحيوي، مؤكدة أن العمل يسير بالتوازي في تنفيذ المرحلة الأولى ودراسة امتداد الخط في مرحلتيه الثانية والثالثة لربط مزيد من المناطق الحيوية بخدمة نقل جماعي مستدام وحديث.

المرحلة الثانية: امتداد بطول 31 كم دون نزع ملكيات واسعة

أوضحت الوزارة أنه جارٍ دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط، والتي تبدأ من بعد محطة الظاهرية وتمتد حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح بطول إجمالي يبلغ 31 كم. وتم تصميم مسار هذه المرحلة ليكون جزء منه علويًا بعد الظاهرية، ثم يتحول لمسار سطحي داخل حرم السكة الحديد حتى محطة المكس، قبل أن يعود لمسار علوي حتى الكيلو 21، بما يحدّ من الحاجة إلى نزع ملكيات الأراضي ويخفض التكلفة الإنشائية.

22 محطة جديدة لخدمة الامتداد الغربي للإسكندرية

تشمل المرحلة الثانية عدد 22 محطة مقترحة، ستُسهم في ربط مناطق عمرانية وصناعية مهمة بالخط، وتوسيع نطاق الخدمة غرب المدينة، بما يحقق سهولة تنقل العمال والطلاب والموظفين ويعزز النشاط الاقتصادي بالمنطقة.

المرحلة الثالثة: ربط الإسكندرية بمطار برج العرب والقطار السريع

كما أكدت وزارة النقل أن الدراسة جارية أيضًا للمرحلة الثالثة، والتي ستمتد من الكيلومتر 21 حتى مطار برج العرب، بهدف ربط مدينة الإسكندرية بالمطار مباشرة، وتوفير وسيلة نقل جماعية سريعة تخدم الزائرين والمسافرين والعمال بالمطار والمنطقة اللوجستية المحيطة.

وتشمل المرحلة نقطة تبادل نقل ركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب، بما يخلق منظومة حركة مترابطة تربط الإسكندرية والدلتا بالساحل الشمالي الغربي والمطارات الرئيسية.

تقدم كبير في تنفيذ المرحلة الأولى بطول 21.7 كم

وتتزامن هذه الدراسات مع استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بطول 21.7 كم من أبو قير حتى محطة مصر، والتي تضم 20 محطة، ويتم فيها حاليًا تركيب الكمرات، وتنفيذ الخوازيق والأعمدة، وأعمال الورش في أبو قير وكفر عبده. ومن المخطط أن يحدث المشروع عند اكتماله نقلة نوعية في زمن الرحلة، والسعة الاستيعابية، والتشغيل الكهربائي الصديق للبيئة، وتخفيف الازدحام المروري داخل الإسكندرية.

وزارة النقل الإسكندرية الظاهرية محطة المكس

