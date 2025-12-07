قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسا وزراء بريطانيا وهولندا: الدعم الدولي لأوكرانيا يجب أن يستمر
مشروعات إعادة الأحياء.. وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد
رئيسة وزراء إيطاليا تتعهد بمساعدات طارئة لأوكرانيا
وزير الأوقاف يحيل مخالفات جديدة للتحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة
النقل تدرس مد مترو الإسكندرية حتى الكيلو 21 وبرج العرب | تفاصيل
وزير الإسكان يكشف مفاجآت مهمة لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي
مصر ورومانيا تبحثان الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية
الأردن: إعادة تشكيل مجلس أوقاف القدس برئاسة الخطيب التميمي
انطلاق المعسكر المغلق لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا 2025
بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
أخبار العالم

بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية

وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف
وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف
أ ش أ

قال وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، إن ليتوانيا تستغل الاستفزازات الحدودية كذريعة، وتتلاعب بالطائرات المسيرة لطلب تمويل من الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما تسميه "عدوانا هجينا".
 

وأضاف الوزير البيلاروسي “لديهم معلم جيد (بولندا) يتلاعبون بالاستفزازات على الحدود؛ لزعزعة بعض النداءات في أوروبا لاحقا وطلب الأموال، وقد ظهرت معلومات بالفعل تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يدرس تقديم ما يزيد عن 6 مليارات يورو لمساعدة ليتوانيا في مكافحة ما يُزعم أنه عدوان هجين من بيلاروسيا وروسيا، هذا هو الهدف الرئيسي”، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.


ولفت إلى أن هذه الأموال لن تُخصص للبنية التحتية أو المشاريع الاجتماعية؛ بل ستُخصص لحواجز خرسانية عديمة الفائدة، وأسلحة عديمة الفائدة لا يعرف الجنود الليتوانيون حتى كيفية استخدامها، و"هذا لا يُعوض شعوب الدول المجاورة لنا إطلاقا عن الخسائر التي تتكبدها نتيجة محدودية التعاون مع بيلاروسيا وروسيا".

وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف الاستفزازات الحدودية كذريعة الطائرات المسيرة الاتحاد الأوروبي عدوانا هجينا

