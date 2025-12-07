اللواء خالد اللبان: هيئة قصور الثقافة تمتلك تاريخا طويلا ومكانة ثقافية راسخة

قال اللواء خالد اللبان، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الهيئة تمتلك تاريخًا طويلًا ومكانة ثقافية راسخة، لكنها تعاني من مجموعة من التحديات المالية والإدارية التي استلزمت وضع خطة تطوير شاملة تهدف إلى إعادة النهضة بهذا الكيان وإتاحة الثقافة لجميع المواطنين.

وأوضح خالد اللبان، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم البدء فعليًا في تنفيذ خطة تطوير كبرى تركز أولًا على العنصر البشري بوصفه أساس النجاح، قائلًا: "العنصر البشري أهم من بيت أو قصر الثقافة".

برامج تدريبية متنوعة

وأضاف خالد اللبان، أن عملية تطوير الكوادر تتم عبر برامج تدريبية متنوعة لرفع مستوى الخبرات وتمكين العاملين من تقديم خدمات ثقافية على أعلى مستوى، مع بث روح الحماس فيهم ليدركوا أنهم يحملون رسالة ثقافية للمجتمع.

افتتاح عدد من القصور

وأشار خالد اللبان ، إلى أنه تم افتتاح عدد من القصور بعد تطويرها بالكامل، وظهرت بصورة مشرفة تليق بدور الهيئة، موضحًا أن بعض بيوت الثقافة لا تضم كل الأنشطة، لكنها ما زالت قادرة على جذب الجمهور وتحقيق حضور ثقافي فعّال داخل المحافظات.