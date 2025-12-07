قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
فن وثقافة

وزير الثقافة يصل إلى أذربيجان للمشاركة في أسبوع باكو للإبداع

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

وصل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الثقافي لعام 2025 (أسبوع باكو الإبداعي)، الذي يُعقد خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر الجاري، وذلك في أول زيارة رسمية لوزير ثقافة مصري إلى أذربيجان.


وكان في استقبال الوزير،  السفير حسام الدين عفت، سفير جمهورية مصر العربية في أذربيجان، و فريد جافاروف، نائب وزير الثقافة الأذربيجاني.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الثقافة أن المشاركة المصرية في أسبوع باكو للإبداع تعكس عمق العلاقات الثقافية بين مصر والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الإبداعي وتبادل الخبرات ودعم الحوار الثقافي بين الشعوب.


وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار حرص مصر على إبراز دورها الريادي في مجالات الثقافة والفنون، وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية في الصناعات الإبداعية.

وتستضيف جمهورية أذربيجان فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الثقافي لعام 2025 (أسبوع باكو الإبداعي) في العاصمة باكو خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2025، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ووزارة الثقافة الأذربيجانية.

 ويُعد  الحدث منصة دولية تجمع آلاف المشاركين، من بينهم وزراء الثقافة، والمبدعون، والمصممون، والمخرجون السينمائيون، والمبتكرون الشباب من الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المنظمة المعنية بالثقافة والتراث والإعلام عبر أجنحة مخصصة لعرض برامجها وإنتاجاتها.

ويهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء في مجالات الثقافة والتراث والسينما والصناعات الإبداعية والإعلام الرقمي، وترسيخ التواصل والتفاهم بين الشعوب وبناء جسور ثقافية بين أذربيجان ودول العالم، ولا سيما دول منظمة التعاون الإسلامي.


كما يتضمن البرنامج تنظيم “أيام السينما في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي” التي تُعرض خلالها مجموعة من الأفلام المختارة الهادفة إلى تشجيع الحوار بين الثقافات، إلى جانب عروض مسرحية وأعمال فنية تجسد ثراء التراث والإبداع المعاصر في العالم الإسلامي.

