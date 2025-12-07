وزير الإسكان: تغيير النشاط السكني في المدن الجديدة إلى تجاري مرفوض

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مبادرة بيت الوطن، يتم طرح، مبادرات للمصريين في الخارج بتوفير قطعة أرض، مشيرا إلى أنه تم طرح 3 الاف قطعة أرض ولكنه فوجئنا بعدد الطلبات وصل إلى 15 الف طلب وعملنا على زيادة قطع الأراضي حتى وصلنا للعدد المطلوب.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن تغيير النشاط السكني في المدن الجديدة، إلى تجاري مرفوض، مؤكدا أنه يوجد حملات مستمرة ولا يمكن التصالح بأي شكل من الأشكال عليه وهو موجود في المدن الجديدة





وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الاستثمار في العقار هام بالنسبة للماوطن المصري، مؤكدا أنه يوجدحالة عرض وطلب مستمرة بشكل متواصل.