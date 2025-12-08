محمد إسماعيل يدعم الزمالك: لا يعرف إلا طريق العودة للقمة

حرص لاعب الزمالك محمد إسماعيل، على دعم نادي الزمالك، في ظل الازمات الصعبة التي يواجهها الفريق، في الفترة الحالية.

وكتب محمد إسماعيل عبر حسابه الشخصي عبر إنستجرام: الزمالك باقى مهما تغيرت الايام .. لا يتراجع .. لا يستسلم .. ولا يعرف الا طريق العودة للقمة.

أزمات الزمالك

ودخل نادي الزمالك النفق المظلم جراء عديد الشكاوي من اللاعبين المحترفين والمدربين السابقين التي تم اتخاذ قرارات قاسية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ودون عديد اللاعبين من نجوم الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات مؤثرة للتعبير عن دعم النادي الأبيض.