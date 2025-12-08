محافظ أسيوط: تحرير 530 محضرًا للمخابز والأسواق في 5 أيام

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن أجهزة المحافظة تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومتابعة منظومة الخبز والمواد التموينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تكثيف الرقابة وإحكام السيطرة على تداول السلع المدعمة وحماية حقوق المواطنين.

ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص

وقال محافظ أسيوط إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، نفذت خلال خمسة أيام فقط سلسلة من الحملات الواسعة التي شملت الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات في مختلف مراكز المحافظة، كشفت العديد من المخالفات الجسيمة في مجال الأسواق، حيث تم ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص بمركز الفتح والتحفظ على الأدوية الموجودة بداخلها، كما تم ضبط محطة وقود قامت بالتصرف في ما يزيد عن ٩٩٩١ لتر سولار دون وجه حق، وشملت الحملات كذلك ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر، من بينها 500 كيلو من العسل وعبوات بويات تبين أنها منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط مبيدات زراعية محظور تداولها وغير مسجلة لدى الجهات المختصة، كما تم العثور على 34 جوال من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة وغير المتداولة في الأسواق، فضلًا عن ١٢٠٠ زجاجة زيت حر ناقص الوزن.

وأضاف المحافظ أن فرق التفتيش ضبطت أيضًا كميات من المواد التموينية التي جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، شملت 400 كيلو من السكر، و210 زجاجات زيت، و100 كيس مكرونة، إلى جانب تجميع 6 أجولة من الدقيق البلدي المدعم دون وجه حق، فضلًا عن تحرير محاضر لمخابز تصرفت في 93 جوال من الدقيق المدعم بطريقة غير قانونية، ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث تم تحرير محاضر أخرى لبيع السجائر بأسعار أعلى من المقررات الرسمية، وغلق عدد من التجار التموينيين دون مبرر، وعدم الإعلان عن أسعار السلع والمقررات التموينية في المحلات والمقاهي والمطاعم.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز البلدية، أوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير ٤٨٦ محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص وزن الرغيف وعدم مطابقته للمواصفات القياسية، وسوء النظافة داخل بعض المخابز، وعدم وجود لوحة بيانات معلنة للمواطنين، بالإضافة إلى رصد مخابز مغلقة بالأقفال الحديدية دون إذن مسبق، أو متوقفة جزئيًا عن الإنتاج، أو تعمل دون ميزان، كما تبين في بعض الحالات قيام مخابز بالتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم أو الامتناع عن إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ هذه الحملات بشكل يومي ومفاجئ، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للإضرار بالمنظومة التموينية أو المساس بقوت المواطنين، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع تقارير الحملات أولًا بأول وتوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات المخصصة لذلك ومنها الخط الساخن (114)، لضمان توفير سلع آمنة وبأسعار عادلة، ولتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق.