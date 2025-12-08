قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 530 محضرًا للمخابز والأسواق في 5 أيام

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن أجهزة المحافظة تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومتابعة منظومة الخبز والمواد التموينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تكثيف الرقابة وإحكام السيطرة على تداول السلع المدعمة وحماية حقوق المواطنين.

ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص

وقال محافظ أسيوط إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، نفذت خلال خمسة أيام فقط سلسلة من الحملات الواسعة التي شملت الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات في مختلف مراكز المحافظة، كشفت العديد من المخالفات الجسيمة في مجال الأسواق، حيث تم ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص بمركز الفتح والتحفظ على الأدوية الموجودة بداخلها، كما تم ضبط محطة وقود قامت بالتصرف في ما يزيد عن ٩٩٩١ لتر سولار دون وجه حق، وشملت الحملات كذلك ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر، من بينها 500 كيلو من العسل وعبوات بويات تبين أنها منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط مبيدات زراعية محظور تداولها وغير مسجلة لدى الجهات المختصة، كما تم العثور على 34 جوال من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة وغير المتداولة في الأسواق، فضلًا عن ١٢٠٠ زجاجة زيت حر ناقص الوزن.

وأضاف المحافظ أن فرق التفتيش ضبطت أيضًا كميات من المواد التموينية التي جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، شملت 400 كيلو من السكر، و210 زجاجات زيت، و100 كيس مكرونة، إلى جانب تجميع 6 أجولة من الدقيق البلدي المدعم دون وجه حق، فضلًا عن تحرير محاضر لمخابز تصرفت في 93 جوال من الدقيق المدعم بطريقة غير قانونية، ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث تم تحرير محاضر أخرى لبيع السجائر بأسعار أعلى من المقررات الرسمية، وغلق عدد من التجار التموينيين دون مبرر، وعدم الإعلان عن أسعار السلع والمقررات التموينية في المحلات والمقاهي والمطاعم.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز البلدية، أوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير ٤٨٦ محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص وزن الرغيف وعدم مطابقته للمواصفات القياسية، وسوء النظافة داخل بعض المخابز، وعدم وجود لوحة بيانات معلنة للمواطنين، بالإضافة إلى رصد مخابز مغلقة بالأقفال الحديدية دون إذن مسبق، أو متوقفة جزئيًا عن الإنتاج، أو تعمل دون ميزان، كما تبين في بعض الحالات قيام مخابز بالتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم أو الامتناع عن إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ هذه الحملات بشكل يومي ومفاجئ، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للإضرار بالمنظومة التموينية أو المساس بقوت المواطنين، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع تقارير الحملات أولًا بأول وتوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات المخصصة لذلك ومنها الخط الساخن (114)، لضمان توفير سلع آمنة وبأسعار عادلة، ولتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق.

أسيوط ضبط الأسواق منظومة الخبز المواد التموينية محطة وقود أخبار أسيوط تموين أسيوط حملات تموينية بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة

الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة

توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري بـ 100 مليون دولار

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري

صادرات الملابس الجاهزة

قفزة تاريخية.. 2.8 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 10 أشهر

بالصور

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد